«Бешеная воля к жизни»: актер Новиков вспомнил о последних днях Зинаиды Кириенко

Актер Владимир Новиков, близкий друг покойной народной артистки Зинаиды Кириенко в эфире программы «Пусть говорят» рассказал о последних днях народной любимицы. Напомним, что врачи диагностировали у женщины рак поджелудочной железы и геморрагический инсульт. Кириенко была частично парализована и лежала в реанимации. До этого она также получила положительный результат теста на COVID-19.

Кадр из фильма «казаки» /

«Я разговаривал с ней за два дня. Я позвонил ей на мобильный. Он не отвечал. Я позвонил на домашний телефон. Поднял Максим. Я поинтересовался случившимся, COVID-19 ли это. Сын признался, что одно наложилось на другое. Он передал Зине трубку, она поинтересовалась моим самочувствием, потому что знала, что я переболел вирусом в декабре. Она обещала выкарабкаться, быстро поправиться. Я прочитал ей какие-то стихи и она ответила: «тогда выкарабкаюсь». Бешеная воля к жизни была», — признается Владимир Новиков.

Ранее ФАН писал, что знаменитость 12 февраля умерла в возрасте 88 лет. У нее был диагностирован рак. Печальное известие сообщили в Союзе кинематографистов РФ.