Тунис получит от Всемирного банка кредит в размере 400 млн долларов

Тунис, 16 февраля. Правительство Туниса объявило о том, что Всемирный банк предоставит стране кредит в размере около 400 млн долларов.

Средства предназначены для обеспечения социальных реформ, о которых уже ведутся переговоры с Международным валютным фондом (МВФ). Тунис, переживающий в настоящий момент финансовый кризис, стремится получить помощь от МВФ в обмен на экономические преобразования. Последние среди прочего включают сокращение расходов.

После встречи с премьер-министром Наджлой Будан вице-президент Группы Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке Ферид Белхадж заявил, что организация готова предоставить Тунису необходимые средства для проведения реформ. Международный валютный фонд и иностранные доноры заявляют, что желаемые экономические изменения, особенно касающиеся субсидий на топливо, потребуют широкой поддержки национальных сторон, в том числе имеющего большое влияние Всеобщего профсоюза.

В январе правительство Туниса подготовило обширную программу реформ в соответствии с условиями МВФ, рассчитанную на период с 2022 по 2026 год. В ее разработке участвовали различные заинтересованные стороны, включая Всеобщий профсоюз.