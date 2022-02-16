Компания из ОАЭ открыла в Египте крупнейшее за 20 лет месторождение нефти

Дубай, 16 февраля. Компания Dragon Oil из ОАЭ объявила об открытии в Египте новых нефтяных скважин, расположенных в районе Суэцкого залива.

Об этом стало известно во время переговоров между министром нефти и минеральных ресурсов АРЕ Тареком эль-Моллой и президентом организации Али аль-Джарваном. Встреча состоялась в Дубае на полях выставки «ЭКСПО-2022». Стороны обсудили деятельность Dragon Oil, работающей в районе Суэцкого залива.

По данным компании, первоначально ожидаемые запасы нефти в новом месторождении составляют около 100 млн баррелей, и эта цифра может в будущем вырасти. Геологоразведочный участок находится в регионе Северо-Восточный Рамадан. В настоящий момент Dragon Oil формирует план его дальнейшей разработки. По словам Аль-Джарвана, это одно из крупнейших месторождений нефти, обнаруженных в районе Суэцкого залива за последние 20 лет.

Кроме того, оно является первым крупным открытием Dragon Oil. Компания начала работу в энергетическом секторе Египта после приобретения 100% активов британской BP во всех концессиях по добыче и разведке в Суэцком заливе.

В январе Египет объявил результаты торгов на поиск ископаемого топлива в Средиземном море, Западной Сахаре и Суэцком заливе. Среди победителей — итальянская Eni, нидерландская Apex International и британская BP.