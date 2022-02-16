Лера Кудрявцева расплакалась во время записи программы с участием Дарьи Донцовой

Москва, 16 февраля. Писательница Дарья Донцова стала новой гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Донцова рассказывала про свою борьбу с тяжелой болезнью. По ее словам, страшный недуг чуть не лишил ее жизни 20 лет назад. Автор популярных детективов призналась, что ее охватил ужас, когда она узнала о возвращении коварной болезни. Кудрявцева, слушая эту историю, не смогла сдержать эмоций и расплакалась. В ролике-анонсе передачи писательница не уточнила, о каком заболевании идет речь.

«Меня охватил такой ужас. Мы будем лечиться, вот мы и лечимся»,— заявила Донцова в эфире НТВ.

Она успокоила Кудрявцеву, отметив, что все хорошо и все живы. Донцова писала свои книги во время лечения раковой опухоли. По словам автора, сам процесс творчества помогал ей сохранять оптимизм и верить в хороший исход болезни.

Напомним, что медики обнаружили у Донцовой рак молочной железы в 1997 году. Она перенесла 18 курсов химиотерапии. Первые детективные романы писательница придумала прямо в больнице.

Ранее Донцова рассказала, что встает в 5 утра, чтобы в 6:00 уже сесть писать от руки 30 страниц. По ее словам, такая продуктивность связана с любовью к своему делу.