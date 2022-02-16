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Авторы The Telegraph констатировали победу Путина над Европой и США

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 20:58
Политика
Авторы The Telegraph констатировали победу Путина над Европой и США
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Лондон, 16 февраля. Российский президент Владимир Путин одержал победу над Европой и США. Об этом говорится в публикации британской газеты The Telegraph.

Журналисты констатировали, что Путин показал миру слабые точки Вашингтона и Брюсселя. Они добавили: европейские политики отказались объединиться, чтобы выступить против России. США пока ограничиваются только воинственными заявлениями.

"Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него", — пришли к выводу авторы публикации.

Ранее политолог Алексей Мухин рассказал, как канцлер Германии Олаф Шольц показал свою слабость на переговорах с Путиным. Политик пока не получил достаточного авторитета, чтобы вести независимую линию, считает эксперт.

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Все новости / Политика / Авторы The Telegraph констатировали победу Путина над Европой и США
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