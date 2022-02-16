Авторы The Telegraph констатировали победу Путина над Европой и США

Лондон, 16 февраля. Российский президент Владимир Путин одержал победу над Европой и США. Об этом говорится в публикации британской газеты The Telegraph.

Журналисты констатировали, что Путин показал миру слабые точки Вашингтона и Брюсселя. Они добавили: европейские политики отказались объединиться, чтобы выступить против России. США пока ограничиваются только воинственными заявлениями.

"Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него", — пришли к выводу авторы публикации.

Ранее политолог Алексей Мухин рассказал, как канцлер Германии Олаф Шольц показал свою слабость на переговорах с Путиным. Политик пока не получил достаточного авторитета, чтобы вести независимую линию, считает эксперт.