Российский ФБР изучил дело афроамериканца, который отсидел 40 лет по ложному обвинению

Чикаго, 16 февраля. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина, изучил дело афроамериканца Джеки Уилсона, который провел 40 лет в тюрьме за преступление, которое не совершал. Информация появилась на официальной странице фонда в Twitter.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the wrongful conviction of Jackie Wilson.https://t.co/nHetMDFE8v