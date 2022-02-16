Российский ФБР изучил дело афроамериканца, который отсидел 40 лет по ложному обвинению

Чикаго, 16 февраля. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина, изучил дело афроамериканца Джеки Уилсона, который провел 40 лет в тюрьме за преступление, которое не совершал. Информация появилась на официальной странице фонда в Twitter.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the wrongful conviction of Jackie Wilson.https://t.co/nHetMDFE8v — Foundation to Battle Injustice (@FBIProject) February 16, 2022

По данным СМИ, в 1982 году прокурор штата Иллинойс и сотрудники полицейского департамента Чикаго вступили в преступный сговор, обвинив Уилсона в убийстве правоохранителя. После задержания его били и пытали, пока он не признался. Во время последующего судебного процесса прокуроры и полиция продолжали «фабриковать дополнительные ложные сведения и утаивать оправдательные доказательства». Это привело ко второму обвинению в убийстве другого правоохранителя. Уилсона приговорили к пожизненному заключению и поместили в тюрьму, где он оставался в течение 40 лет до 2018 года, пока его дело не пересмотрели и с него не сняли обвинения.

Alleged Burge Torture Survivor Suing Police, Prosecutors Over Wrongful Conviction https://t.co/DNjhJ5g0Iu — Stephen Wyse (@WyseSwyse) July 4, 2021

В конце июня 2021 года Уилсон подал в суд на нынешних и бывших полицейских, утверждая, что они сговорились осудить его за преступления, которые он не совершал. Он также обвиняет их в сокрытии пыток.

«Это было не были единичным случаем. Скорее, это было частью систематических пыток и физического насилия в отношении подозреваемых афроамериканцев в полицейском управлении под командованием и наблюдением Джона Берджа», — написал адвокат пострадавшего в жалобе.

Инициативная группа ФБР обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Правозащитники считают важным бороться с судебным произволом и при необходимости могут оказать правовую и информационную помощь Уилсону.