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Политолог Царев: США продвигают НАТО на восток из-за страха перед возрождением СССР

Армия
Политолог Царев: США продвигают НАТО на восток из-за страха перед возрождением СССР
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Москва, 16 февраля. Вашингтон в стремлении затащить в НАТО как можно большее число бывших республик СССР пришел к тому, что обязан будет защищать от нападения половину Европы, констатировал политолог Максим Царев.

Политолог Максим Царев в интервью изданию SOLENKA.INFO заявил, что отказ Запада от дачи России гарантий безопасности дает Москве моральное право на ответные действия. Речь может идти о возвращении тактического ядерного арсенала в Белоруссию и Калининград. В случае появления американских наступательных вооружений в сопредельных странах Россия также в праве ввести туда войска ради разоружения соседей.

По мнению Царева, Москве следует иметь в виду, что главный страх Вашингтона — это возрождение СССР. Поэтому американские политики так рьяно оттирали от Москвы бывших союзников и уговаривали вступить в НАТО. Однако эксперт обратил внимание на то, что США вырыли себе могилу собственной политикой «открытых дверей» Североатлантического альянса. Вашингтонский договор содержит слишком размытые рекомендации действий США в случае войны в Европе. Тем не менее в случае нападения на союзников американским властям придется печься о них, как это предписывает кодекс НАТО.

Ранее в похожем ключе высказывался глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что политика «открытых дверей» НАТО создает угрозу для России.

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сша нато царев прибалтика
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