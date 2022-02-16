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Итальянская прокуратура выдала ордер на арест экс-футболиста сборной Бразилии Робиньо

Спорт
Итальянская прокуратура выдала ордер на арест экс-футболиста сборной Бразилии Робиньо
Global Look Press  /  imago sportfotodienst via www.im

Рим, 16 февраля. Прокуратура Италии выдала международный ордер на арест бывшего нападающего сборной Бразилии по футболу Робиньо.

Министерство юстиции Италии выдало ордер на арест Робиньо после того, как в прошлом месяце был утвержден приговор Верховного суда, приговорившего бывшего форварда мадридского «Реала» и сборной Бразилии к тюремному сроку за групповое изнасилование. Об этом информирует Reuters.

Инцидент с участием двукратного чемпиона Испании произошел в 2013 году в ночном клубе Милана. Робиньо и еще пять человек изнасиловали албанскую девушку, отмечавшую 23-летие. Верховный суд Италии приговорил обладателя Кубка Америки, на счету которого 100 матчей в составе сборной Бразилии, к девяти годам лишения свободы. Робиньо информацию о выдаче ордера на его арест пока не комментировал.

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