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Лавров обсудил с главой МИД Турции Чавушоглу «украинский кризис» и гарантии безопасности

Политика
Лавров обсудил с главой МИД Турции Чавушоглу «украинский кризис» и гарантии безопасности
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 16 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Турцию к содействию в выработке конструктивной реакции на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщают в дипломатическом ведомстве.

Лавров адресовал просьбу министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу во время разговора по телефону. При этом глава российского МИД сообщил турецкому коллеге о работе по продвижению инициатив России по безопасности в Европе.

Министры подняли на обсуждение основные темы актуальной повестки на политическом поле, в том числе ситуацию в юго-восточной части Украины. Лавров обратил внимание Чавушоглу на милитаризацию украинского государства и угрозу непродуманного сотрудничества с Киевом.

«Отмечена безальтернативность неукоснительного соблюдения минских соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата» и трехсторонней контактной группы», говорится на сайте российского дипведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия турецкой стороны, которые направлены на урегулирование ситуации вокруг Украины.

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россия турция лавров чавушоглу
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