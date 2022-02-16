Лавров обсудил с главой МИД Турции Чавушоглу «украинский кризис» и гарантии безопасности

Москва, 16 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Турцию к содействию в выработке конструктивной реакции на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщают в дипломатическом ведомстве.

Лавров адресовал просьбу министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу во время разговора по телефону. При этом глава российского МИД сообщил турецкому коллеге о работе по продвижению инициатив России по безопасности в Европе.

Министры подняли на обсуждение основные темы актуальной повестки на политическом поле, в том числе ситуацию в юго-восточной части Украины. Лавров обратил внимание Чавушоглу на милитаризацию украинского государства и угрозу непродуманного сотрудничества с Киевом.

«Отмечена безальтернативность неукоснительного соблюдения минских соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата» и трехсторонней контактной группы», — говорится на сайте российского дипведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия турецкой стороны, которые направлены на урегулирование ситуации вокруг Украины.