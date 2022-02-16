Корабли Северного флота РФ уничтожили «вражескую» подлодку на учениях в Баренцевом море

Североморск, 16 февраля. Силы Северного флота отработали поиск и ликвидацию подводной лодки условного противника во время маневров в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» отработал мероприятия по установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря, а также выполнил поиск иностранных подводных лодок.

«Одновременно с этим экипажи атомных подводных лодок Северного флота отточили подводное маневрирование, применение гидроакустического вооружения в режиме активного поиска и алгоритм действий при обнаружении и атаке условного подводного противника в рамках подводной дуэли», — говорится в сообщении.

Известно, что к масштабным военно-морским учениям привлечено около 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота РФ, а также свыше десяти летательных аппаратов.

Ранее малые противолодочные корабли Балтийского флота РФ отразили воздушный налет условного противника с помощью артиллерии в ходе учений.