Политолог Сосновский назвал главный страх США в отношении России и Германии

Берлин, 16 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным продемонстрировал, что позиция Берлина по РФ значительно отличается от позиции большинства стран Евросоюза, а тем более от позиции США. Об этом рассказал политолог Александр Сосновский.

Эксперт отмечает, что, в отличие от Соединенных Штатов и ряда европейских государств, ФРГ не стремится вводить предупредительные санкции в отношении России за якобы готовящееся «вторжение» на Украину. Более того, Берлин в принципе достаточно осторожно высказывается по этой теме, стремясь не нагнетать ситуацию еще больше.

«Позиция Германии достаточно резко отличается от позиции Польши, Прибалтики, Великобритании, которые заявляют, что санкции в любом случае нужны и уже априори готовят какие-то пакеты, какие-то требования к России, которые якобы должны вступить в силу в определенных случаях. Немцы же просто дают понять, что будут принимать какие-то согласованные с партнерами меры в случае необходимости, но ничего конкретно не озвучивают», — заявил Сосновский в интервью каналу Baltnews.

Кроме того, Германия, в отличие от ее западных партнеров, стремится и дальше поддерживать экономические связи с РФ и, конечно, категорически не желает отказываться от проекта «Северный поток — 2».

«Германия, по крайней мере, пытается отделить политику и экономику. Германия не хочет изначально представлять Россию в виде врага, которому нужно отрезать все экономические возможности, с которым нужно разрушить все связи и партнерства», — считает аналитик.

ФБА «Экономика сегодня» /

Сосновский также отмечает, что в Германии отказываются верить в то, что Россия планирует «вторжение» на Украину, и, наоборот, призывают к деэскалации ситуации со всех сторон.

«Мы видим, что сегодня "день позора", когда США, объявив о начале вторжения РФ на Украину, остались ни с чем, никакого вторжения нет. Но в Германии об этом так и говорили, все знали, что никакого вторжения не будет и расценивали это, как первую серьезную провокацию со стороны Америки, которая приводит только к расколу внутри НАТО и Евросоюза», — объяснил политолог.

Аналитик убежден, что США продолжают нагнетать ситуацию вокруг Украины именно из-за того, что их беспокоит позиция Берлина по России. Вашингтон опасается, что Германия и Россия могут слишком сблизиться, и тогда Евросоюз окончательно выйдет из их зоны влияния.

«Для США и ЕС намного страшнее конфликта России с Украиной сближение РФ и ФРГ. Вот что на самом деле их больше всего беспокоит. Поэтому они поддерживают этот тлеющий украинский конфликт, чтобы заставить Россию и Германию находиться в напряженных отношениях», — подчеркнул политолог Александр Сосновский.

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