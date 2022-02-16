Пользователи Yahoo News Japan посмеялись над фотографией посла Украины в доспехах самурая

Токио, 16 февраля. Читатели Yahoo News Japan высмеяли поведение украинского посла в Токио Сергея Корсунского. Дипломат решил надеть самурайскую экипировку и начал угрожать России.

В своем Twitter украинский посол обнародовал необычную фотографию, на которой он предстал в образе самурая. Снимок он сопроводил угрозами в адрес российской стороны.

«Мы знаем, за что сражаемся. А Россия?» — написал дипломат.

Японский корреспондент обратился к нему за комментарием по поводу его образа. Представитель Yahoo News Japan спросил, зачем Корсунскому понадобились доспехи, и что он хотел сказать своей фотографией. В ответ на это в посольстве отметили, что «украинцы, подобно самураям, полны решимости защищать свою родину».

Позже выяснилось, что экипировку дипломат позаимствовал у актера одной театральной труппы. Японцы встали на сторону России в этой ситуации и высмеяли украинского посла за его недостойное поведение.

«Да уж, прямо вылитый самурай!» — написал юзер uug.

Пользователь Atowayoshinani признался, что вообще не понимает, о чем идет речь.

«Вся ирония-то состоит в том, что у самураев не было одной родины и армии. И никакого патриотизма у них тоже не было!» — прокомментировал lbf, намекая на всю Украину.

Политолог Владимир Корнилов ранее заявил, что Киев противоречит сам себе, поддерживая позицию Японии по принадлежности Курильских островов.