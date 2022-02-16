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«Не знала слухов и девиц»: Кириенко в архивном интервью рассказала, кого любила всю жизнь

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 22:35
Шоу-бизнес
«Не знала слухов и девиц»: Кириенко в архивном интервью рассказала, кого любила всю жизнь
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Журналисты показали предсмертное интервью народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко, в котором она вспомнила историю знакомства со своим мужем. Репортеры программы «Пусть говорят» показали архивные кадры, на которых Кириенко с трогательной улыбкой на лице говорила о своей единственной любви Валерии Тарасевском.

Влюбленные познакомились на концерте Аркадия Райкина и после него больше никогда не расставались. Талантливая артистка признается, что долго сомневалась, серьезны ли чувства ее молодого избранника к ней: Валерий был младше Зинаиды на десять лет.

«Не знала слухов и девиц»: Кириенко в архивном интервью рассказала, кого любила всю жизнь
Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

«Я шла на Райкина. Он шел ко мне на встречу и сказал, что меня знает. Не знала, что делать. Парень совсем молодой, а ты любишь его? Ты уверена? Главное — это любовь. Купе «Грозный-Москва» было наше свадебное путешествие. Привезла его в еще не обжитую комнату — шифоньер, тахта, стол и стул. Начали строить свое гнездо. Даже фирмочку свою какую-то организовал. Он все равно не был вертким человеком. Все что было отдавал. У меня была семья, дети были в порядке. Не знала слухов, увлечений и девиц. Умный, хороший человек», — трогательно вспомнила любовь всей жизни Кириенко на встрече с журналистами.

Зинаида Кириенко оставила после себя множество картин, которые высоко оценили и полюбили зрители. Ее роли в таких фильмах и сериалах, как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски 2», «Казаки», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд» навсегда останутся в памяти ее поклонников и в истории отечественного кинематографа.

«Не знала слухов и девиц»: Кириенко в архивном интервью рассказала, кого любила всю жизнь
Кадр из фильма «Тихий дон» /

12 февраля Зинаида Кириенко умерла в возрасте 88 лет. У нее был диагностирован рак. Печальное известие сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

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любовь шоу-бизнес знаменитости зинаида кириенко
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