Марокко вошло в пятерку лучших направлений для инвестиций в недвижимость в 2022 году

Рабат, 16 февраля. Марокко вошло в число крупнейших международных рынков для инвестиций в недвижимость в 2022 году. Об этом сообщается в докладе бизнес-журнала Live and Invest Overseas (LIOS).

Королевство попало в топ-5 после Панамы, Колумбии, Бразилии и Черногории. Стоит отметить, что Рабат опередил Филиппины.

