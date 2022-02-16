Марокко вошло в пятерку лучших направлений для инвестиций в недвижимость в 2022 году

Рабат, 16 февраля. Марокко вошло в число крупнейших международных рынков для инвестиций в недвижимость в 2022 году. Об этом сообщается в докладе бизнес-журнала Live and Invest Overseas (LIOS).

Королевство попало в топ-5 после Панамы, Колумбии, Бразилии и Черногории. Стоит отметить, что Рабат опередил Филиппины.

«Эти зарубежные направления вошли в рейтинг на основании того, что они предлагают неиспользованные и в некоторых случаях депрессивные рынки недвижимости. В странах, попавших в список, цены на жилье и аренду снижаются из-за отсутствия спроса, обычно связанного с общим экономическим спадом», — говорится в докладе.

#Morocco has appeared in the list of top six international #markets for real estate investment in 2022, according to a note from global real estate investment expert Live and Invest Overseas (#LIOS).https://t.co/BjUsW9CSgh — Morocco World News (@MoroccoWNews) February 16, 2022

Аналитики LIOS отметили, что Марокко характеризуется красивыми пляжами, прекрасной погодой, невысокими ценами на аренду жилья, низким уровнем преступности и сильной экономикой.

«На курорты королевства следуют прямые рейсы из Нью-Йорка, Бостона, Вашингтона, Майами, а также из Португалии», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что Марокко идеально подходит для краткосрочных и долгосрочных инвестиций в аренду, учитывая ежегодный прирост туристов, природную красоту страны, фантастические пляжи и невероятную гастрономию, которыми отличаются такие города, как Марракеш, Касабланка и Агадир.

Туристический сектор королевства потерял почти 10 млрд долларов за два года пандемии. Это привело к снижению стоимости недвижимости.