Анна Дзюба выбрала уход из Artik & Asti в ответ на два предложения Умрихина

Москва, 16 февраля. Украинская певица Анна Дзюба рассказала подробности распада популярной группы Artik & Asti, в составе которой она выступала в течение нескольких лет.

Дзюба рассказала во время общения со своими подписчиками в Stories в соцсети Instagram о длительном обсуждении будущего дуэта вместе со своим продюсером и вторым участником коллектива Артемом Умрихиным. Певица призналась в получении двух вариантов, один из которых она называть не стала. Вторым вариантом был уход из проекта.

«В итоге после долгого обсуждения и разных предложений я получила два варианта: это предложение, о котором я не буду разглагольствовать, и второе предложение было уйти в сольную карьеру. Я выбрала второй вариант. От первого варианта я отказалась, потому что он мне не подошел. Все», — написала Дзюба.

Группа Artik & Asti распалась в ноябре 2021 года. Умрихин долгое время искал новую солистку, которой стала участница шоу «Гoлoс» исполнительница Севиль Велиева. В сольной карьере Дзюба выпустила дебютный трек «Феникс». Новый состав Artik & Asti представил своим слушателям песню «Гармония».

Ранее музыкант Умрихин, более известный под псевдонимом Artik, прокомментировал работу со своей бывшей коллегой Анной Дзюбой. По его словам, певица обязана ему своим нынешним успехом.