Столтенберг: Россия и НАТО могут обсудить проблему ракетного оружия за столом переговоров

Брюссель, 16 февраля. Североатлантический альянс готов к дипломатическому диалогу с Россией по широкому кругу вопросов, касающихся наступательного и ракетного вооружения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил позицию Альянса относительно возможности прямых переговоров с Россией на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы уже годы и месяцы говорим о готовности сесть за стол переговоров для обсуждения озабоченностей России в области безопасности, рассмотреть тему контроля над вооружением. Если они обеспокоены ракетами и наступательным вооружением, то лучший способ это решить — сесть за стол переговоров для обсуждения того, как можно сократить количество ракет», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, в прошлом НАТО уже удавалось достигать важных договоренностей с Россией по различным актуальным проблемам. Ранее генеральный секретарь Альянса сообщил, что в Румынии будет развернута новая боевая группа НАТО, согласно решению министров обороны стран-участниц западного военно-политического блока.