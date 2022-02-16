Вашингтон, 16 февраля. Российский комплекс противовоздушной обороны С-500 за счет технического совершенства и возможности интеграции с другими средствами ПВО является идеальным оружием против истребителей пятого поколения F-22 и F-35 ВВС США.

Появление у российской армии новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей» привлекло внимание экспертов издания Military Watch (MW). Пересказ ключевых тезисов публикации представлен «ПолитРоссией».

«Дальность поражения комплекса (С-500. – Прим. ред.) составляет 600 километров, что втрое больше, чем у ее ближайших западных конкурентов в лице систем THAAD и Patriot, которые не в состоянии поражать цели, находящиеся на расстоянии больше 200 километров», — отмечают авторы MW.

Система ПВО С-500 «Прометей» может уничтожать цели, чья скорость превышает звуковую в 10 раз, и при этом способна эффективно взаимодействовать с противовоздушными комплексами предыдущих поколений. Поэтому американские истребители F-22 и F-35 российский ЗРК С-500 может сбивать очень легко и с безопасного для военнослужащих ВС РФ расстояния, резюмировали эксперты из США.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, что уникальные и мощные системы ПВО превратили Россию в неприступную крепость для всех армий НАТО. О разработке в РФ средств эффективного подавления массированных вражеских атак БПЛА информировал «Царьград».