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МИД РФ: Москва обеспокоена усилением военного присутствия НАТО на западных рубежах

Армия
МИД РФ: Москва обеспокоена усилением военного присутствия НАТО на западных рубежах
defense.gov

Москва, 16 февраля. Наращивание военного потенциала Североатлантического альянса на западных рубежах вызывает серьезную обеспокоенность в России и других странах ОДКБ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По словам Вершинина, в 2021 году была зафиксирована высокая степень интенсивности маневров ВС США и других стран НАТО, целью которых являлась отработка ведения наступательных действий.

«Выражаем озабоченность рисками и угрозами безопасности государств-членов ОДКБ на южном и западном флангах. Нас, как и наших союзников по ОДКБ, не может не тревожить наращивание военного потенциала НАТО возле наших рубежей», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что главы оборонных ведомств стран НАТО договорились о развертывании новой боевой группы в Румынии.

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