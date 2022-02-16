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WP: серия маневров ВС РФ показала военное превосходство России над странами Запада

Армия
WP: серия маневров ВС РФ показала военное превосходство России над странами Запада
vk.com  /  Минобороны России

Вашингтон, 16 февраля. Целая серия масштабных маневров российской армии, ВМФ и ВКС РФ стала убедительным свидетельством военного превосходства Москвы над странами Запада.

Государствам НАТО во главе с США необходимо трезво оценивать свои силовые возможности на территории Украины, пишут аналитики Пол Сонна и Сэмюэл Чарап в статье для издания The Washington Post (WP).

«Крупные военные учения на фоне напряженности вокруг ситуации на Украине демонстрируют желание России показать свой военный потенциал», — отмечается в публикации.

Авторы WP уверены, что руководство РФ намерено удержать НАТО от любого вмешательства во внутриукраинский кризис, и для этого прибегает к демонстрации боевых возможностей российских вооруженных сил.

Ранее в МИД РФ пояснили, что учения ВС РФ обусловлены активной накачкой Украины самым современным западным вооружением.

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украина россия учения запад
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