Экс-нардеп Куликов раскрыл, когда США окончательно забудут про Украину

Киев, 16 февраля. США продолжат использовать Украину в своих собственных целях, но это продлится не слишком долго. Когда Вашингтон реализует все свои планы, про Киев он больше не вспомнит. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов.

Политик предполагает, что в ситуации нестабильности и нагнетания истерии со стороны Запада Незалежная будет находиться еще примерно полгода. Зато после этого страна может столкнуться с тем, что США полностью от нее отвернутся и лишат любой поддержки и внимания.

«Нас будет колотить еще шесть месяцев, потому что именно через шесть месяцев состоятся выборы в Конгресс США, в Палату представителей и в Сенат. После этого Украину оставят в покое и даже не вспомнят, что вообще такое Украина», — заявил Куликов в эфире канала «Наш».

Свои слова экс-нардеп объясняет тем, что как раз через полгода в Соединенных Штатах состоятся промежуточные выборы, которые определят дальнейшую судьбу Демократической партии, представителем которой и является президент Джо Байден.

Рейтинг американского лидера в последнее время падает, а без поддержки «демократов» он просто не сможет реализовать большую часть своих инициатив. При этом ситуацию усугубляют не только провалы Белого дома на геополитической арене, но и сложная социально-экономическая ситуация внутри США.

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

«На сегодняшний день Демократическая партия теряет лидерство после Афганистана и всего остального. На промежуточных выборах она может потерять обе палаты. Кроме того, положа руку на сердце, внутренняя ситуация в США очень тяжелая. Высокие темпы инфляции, планы поднять ставку рефинансирования в ближайшее время», — считает политик.

Президента Байдена в настоящий момент волнует только его политическое будущее, и Украина для него является всего лишь инструментом для достижения собственных геополитических целей, в том числе, связанных с Россией. Бывший депутат Рады подчеркивает, что ситуация доходит в буквальном смысле до абсурда, ведь США, которые продолжают грозить санкциями РФ, в действительности уже ввели все возможные санкции в отношении самой Украины, но Киев этого как будто не замечает.

«У меня когнитивный диссонанс. Небо закрыли на Украине, инвесторы отсюда бегут, иностранцев отсюда забирают, гривна летит в тартарары, экономика падает. В России все комфортно, все летают, все хорошо. Так скажите, против кого санкции объявили по факту?», — недоумевает экс-нардеп Кирилл Куликов.

Политический аналитик Юрий Подоляка ранее прокомментировал массовый побег украинских политиков из страны. Как считает эксперт, все происходящее выявило истинную сущность украинских депутатов и их западных «друзей».