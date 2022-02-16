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Столтенберг напомнил о возможности политического урегулирования ситуации вокруг Украины

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 20:40
Политика
Столтенберг напомнил о возможности политического урегулирования ситуации вокруг Украины
wikipedia.org  /  Flickr

Брюссель, 16 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что для поиска политического решения по Украине «есть время». Соответствующее заявление он озвучил в ходе пресс-конференции.

В среду в штаб-квартире НАТО началось заседание Североатлантического совета (САС) на уровне министров обороны. По итогам первого дня обсуждений Столтенберг призвал Москву «выбрать путь мира».

«НАТО направила письменное предложение России по вопросам прозрачности, снижения рисков и контроля над вооружениями. Мы пока не получили ответ, и я вновь обращаюсь к России с предложением вновь встретиться в формате Совета Россия — НАТО», — сказал генсек.

Западные СМИ в последнее время распространяют сообщения об «опасных» действиях России на границе с Украиной. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что подобные публикации являются ярким примером дезинформации.

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