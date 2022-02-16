Минэкономразвития зафиксировало замедление инфляции в России

Москва, 16 февраля. Инфляция в России с 5 по 11 февраля замедлилась до 8,75% в годовом выражении с 8,8% неделей ранее. Соответствующие данные представили в Минэкономразвития.

Основным фактором замедления стало возобновление дефляции в секторе туристических и регулируемых услуг (-0,37% после роста на 0,51% неделей ранее). Это произошло преимущественно за счет услуг зарубежного туризма, отмечается в обзоре «О текущей ценовой ситуации».

Причем за счет замедления роста цен на овощи и сохранения темпов подорожания иных продуктов было зафиксировано торможение продовольственной инфляции — до 0,36% с 0,4% неделей ранее. Непродовольственная инфляция замедлилась до 0,12% после 0,16% неделей ранее при околонулевом уровне роста цен на бензин вторую неделю подряд.

Продовольственная инфляция в РФ внесла наибольший вклад в повышение годовой инфляции. Об этом гласят данные Банка России.