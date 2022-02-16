Президент Украины Зеленский расширил санкции против «Шарий.Нет» и «Страна.UA»

Киев, 16 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие ужесточение санкций против «Шарий.Нет» и «Страна.UA». Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Совет национальной безопасности и обороны Украины летом 2021 года одобрил введение санкций против журналиста Анатолия Шария, а главного редактора «Страна.UA» Игоря Гужвы. Зеленский ввел в действие соответствующее решение ведомства.

Отмечается, что ограничительные меры распространяются на жену Шария Ольгу. Кроме того, санкции введены против ООО «Информационное агентство «Шарий.Нет». Согласно тексту указа, рестрикции распространяются не только на основные домены сайтов, но и дополнительные.

Ранее Владимир Зеленский утвердил новую стратегию государственной безопасности страны. Также он ввел санкции против членов крымского избиркома.