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Захарова предложила Зеленскому заменить дни единения на дни всепрощения

Политика
Захарова предложила Зеленскому заменить дни единения на дни всепрощения
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Киев, 16 февраля. Украина сталкивается с последствиями напряженной ситуации на территории страны. О них сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова выступила с эмоциональным обращением в ходе брифинга с журналистами. Оно было адресовано украинскому президенту Владимиру Зеленскому .

Дипломат обратила внимание, что за последние годы на территории Украины из-за боевых действий в Донбассе появилось несколько детских кладбищ.

Официальный представитель российского МИД предложила украинскому лидеру ввести дни тишины и задуматься о ситуации в государстве.

«А сколько детей пострадало, стало инвалидами, калеками из-за этого? Это центр Европы. Тут надо не дни единства проводить, а дни всепрощения и просить друг и друга прощение, и думать, как им сосуществовать дальше, если они не воспринимают Минские договоренности», — подчеркивает Захарова.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Украины есть возможность выйти из кризиса только при условии соблюдения требований Минских соглашений со стороны Киева.

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Все новости / Политика / Захарова предложила Зеленскому заменить дни единения на дни всепрощения
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