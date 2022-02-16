Захарова предложила Зеленскому заменить дни единения на дни всепрощения

Киев, 16 февраля. Украина сталкивается с последствиями напряженной ситуации на территории страны. О них сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова выступила с эмоциональным обращением в ходе брифинга с журналистами. Оно было адресовано украинскому президенту Владимиру Зеленскому .

Дипломат обратила внимание, что за последние годы на территории Украины из-за боевых действий в Донбассе появилось несколько детских кладбищ.

Официальный представитель российского МИД предложила украинскому лидеру ввести дни тишины и задуматься о ситуации в государстве.

«А сколько детей пострадало, стало инвалидами, калеками из-за этого? Это центр Европы. Тут надо не дни единства проводить, а дни всепрощения и просить друг и друга прощение, и думать, как им сосуществовать дальше, если они не воспринимают Минские договоренности», — подчеркивает Захарова.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Украины есть возможность выйти из кризиса только при условии соблюдения требований Минских соглашений со стороны Киева.