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Глава РПЛ Ашот Хачатурянц пообещал первым оформить Fan ID

Спорт
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц пообещал первым оформить Fan ID
ТАСС  /  Карпухин Сергей

Москва, 16 февраля. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил о готовности первым оформить паспорт болельщика (Fan ID).

Ашот Хачатурянц в очередной раз высказался на тему введения Fan ID в чемпионате России, спровоцировавшего массовое недовольство футбольных фанатов подавляющего большинства клубов РПЛ. В ходе пресс-конференции он заверил, что станет первым, кто оформит документ.

«Даю вам слово. Я первый, кто будет получать карту болельщика. На сегодняшний день у меня нет нарушений, которые бы помешали мне ее получить. Ряд футболистов не смогут получить карту? Не доводите до абсурда. Люди занимаются разработкой системы. Они не настолько глупы, чтобы загнать всех в такую ситуацию», — отметил Хачатурянц.

Закон о Fan ID вступит в силу в России 1 июня. Оформить документ, необходимый для посещения матчей чемпионата России, можно на портале госуслуг.

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футбол fan id чемпионат россии рпл хачатурянц
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