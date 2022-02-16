Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 22:07
22:00
Видео
Star Парад. Откуда в семье Елены Ханги взялся высокооплачиваемый игрок «Барселоны»?
21:54
Происшествия
Следователи закончили допрос Валерия Соловья по делу об экстремизме
21:49
Политика
Захарова предложила Байдену уволить предрекших эскалацию вокруг Украины аналитиков
21:44
Политика
«Донбасс на пороге второго рождения»: с признанием ЛДНР Украина может потерять 3,6 млн граждан
21:42
Весь мир
Российский ФБР изучил дело афроамериканца, который отсидел 40 лет по ложному обвинению
21:33
Общество
Гинцбург: вакцинация новым препаратом от COVID-19 будет проходить в два укола
21:22
Общество
Глава НИЦ Гинцбург: новая вакцина будет эффективной против нескольких мутаций COVID-19
21:08
Весь мир
Тунис получит от Всемирного банка кредит в размере 400 млн долларов
21:05
Весь мир
Компания из ОАЭ открыла в Египте крупнейшее за 20 лет месторождение нефти
21:03
Общество
Специфический регион: эксперт объяснила, что сейчас негативно влияет на развитие Крыма
Все новости

Кедми: Россия обезопасила себя от любых атак ВМС США с моря

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 21:01
Армия
Кедми: Россия обезопасила себя от любых атак ВМС США с моря
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 16 февраля. Россия обеспечила себе надежную защиту от главного оружия США — авианосцев. Об утрате Соединенными Штатами господства в море заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

ВМС США лишились статуса сильнейшего флота в океане из-за модернизации ВМФ РФ. Недавние учения российского флота во всех зонах ответственности наглядно показали Пентагону, что Россия больше не имеет уязвимостей в море, резюмировал в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube-канале военный эксперт Яков Кедми.

По словам Кедми, Россия защитилась от США, провернув два трюка: усилив конкретные флоты и обернув себе на пользу географический потенциал. Теперь добраться до российских берегов у оппонентов не выйдет, а в прибрежной зоне они рискуют оказаться в радиусе поражения ракетных комплексов на суше.

«Пока еще надо серьезно дорабатывать Тихоокеанский флот. Но со стороны Тихого океана другое преимущество — чтобы попытаться запустить ракеты, надо дойти до Курильских островов. Это слишком большое расстояние», — резюмировал Кедми.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в масштабных учениях флота были задействованы 140 кораблей различного класса. В серии маневров также принимают участие 60 летательных аппаратов и около десяти тысяч человек личного состава.

При этом в НАТО пристально следят за маневрами российских кораблей в море. Экипажи ВМФ России уже фиксировали признаки радиолокационной слежки за ними и даже брали на сопровождение чужие фрегаты, о чем сообщил «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Кедми: Россия обезопасила себя от любых атак ВМС США с моря
россия сша кедми
Комментировать