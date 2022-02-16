Кедми: Россия обезопасила себя от любых атак ВМС США с моря

Москва, 16 февраля. Россия обеспечила себе надежную защиту от главного оружия США — авианосцев. Об утрате Соединенными Штатами господства в море заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

ВМС США лишились статуса сильнейшего флота в океане из-за модернизации ВМФ РФ. Недавние учения российского флота во всех зонах ответственности наглядно показали Пентагону, что Россия больше не имеет уязвимостей в море, резюмировал в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube-канале военный эксперт Яков Кедми.

По словам Кедми, Россия защитилась от США, провернув два трюка: усилив конкретные флоты и обернув себе на пользу географический потенциал. Теперь добраться до российских берегов у оппонентов не выйдет, а в прибрежной зоне они рискуют оказаться в радиусе поражения ракетных комплексов на суше.

«Пока еще надо серьезно дорабатывать Тихоокеанский флот. Но со стороны Тихого океана другое преимущество — чтобы попытаться запустить ракеты, надо дойти до Курильских островов. Это слишком большое расстояние», — резюмировал Кедми.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в масштабных учениях флота были задействованы 140 кораблей различного класса. В серии маневров также принимают участие 60 летательных аппаратов и около десяти тысяч человек личного состава.

При этом в НАТО пристально следят за маневрами российских кораблей в море. Экипажи ВМФ России уже фиксировали признаки радиолокационной слежки за ними и даже брали на сопровождение чужие фрегаты, о чем сообщил «Царьград».