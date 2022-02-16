Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 22:07
22:00
Видео
Star Парад. Откуда в семье Елены Ханги взялся высокооплачиваемый игрок «Барселоны»?
21:54
Происшествия
Следователи закончили допрос Валерия Соловья по делу об экстремизме
21:49
Политика
Захарова предложила Байдену уволить предрекших эскалацию вокруг Украины аналитиков
21:44
Политика
«Донбасс на пороге второго рождения»: с признанием ЛДНР Украина может потерять 3,6 млн граждан
21:42
Весь мир
Российский ФБР изучил дело афроамериканца, который отсидел 40 лет по ложному обвинению
21:33
Общество
Гинцбург: вакцинация новым препаратом от COVID-19 будет проходить в два укола
21:22
Общество
Глава НИЦ Гинцбург: новая вакцина будет эффективной против нескольких мутаций COVID-19
21:08
Весь мир
Тунис получит от Всемирного банка кредит в размере 400 млн долларов
21:05
Весь мир
Компания из ОАЭ открыла в Египте крупнейшее за 20 лет месторождение нефти
21:03
Общество
Специфический регион: эксперт объяснила, что сейчас негативно влияет на развитие Крыма
Все новости

Немецкий журналист Мориц допустил начало холодной войны в Европе

Политика
Немецкий журналист Мориц допустил начало холодной войны в Европе
pixabay.com

Берлин, 16 февраля. Политика Польши и Венгрии может привести к началу холодной войны в Европе. Такой точки зрения придерживается немецкий журналист Ханс-Юрген Мориц.

По словам автора статьи, опубликованной изданием Focus, лидеры этих стран стали чаще использовать недружественную риторику в отношении ЕС. В качестве примера он привел спор Брюсселя с Варшавой и Будапештом о верховенстве права.

«Этот вердикт станет поворотным моментом — возможно, началом холодной войны между нарушителями права в Будапеште и Варшаве и остальными их партнерами по ЕС», — отметил Мориц, комментируя предстоящее решение Европейского суда по этому вопросу.

Ранее отношения Будапешта и Брюсселя прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, обсуждения в Венгрии о целесообразности членства в Евросоюзе являются отражением настроения общественности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Немецкий журналист Мориц допустил начало холодной войны в Европе
холодная война европа мориц
Комментировать