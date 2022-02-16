Немецкий журналист Мориц допустил начало холодной войны в Европе

Берлин, 16 февраля. Политика Польши и Венгрии может привести к началу холодной войны в Европе. Такой точки зрения придерживается немецкий журналист Ханс-Юрген Мориц.

По словам автора статьи, опубликованной изданием Focus, лидеры этих стран стали чаще использовать недружественную риторику в отношении ЕС. В качестве примера он привел спор Брюсселя с Варшавой и Будапештом о верховенстве права.

«Этот вердикт станет поворотным моментом — возможно, началом холодной войны между нарушителями права в Будапеште и Варшаве и остальными их партнерами по ЕС», — отметил Мориц, комментируя предстоящее решение Европейского суда по этому вопросу.

Ранее отношения Будапешта и Брюсселя прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, обсуждения в Венгрии о целесообразности членства в Евросоюзе являются отражением настроения общественности.