Пресс-секретарь Ельцина вспомнил самый постыдный случай с участием президента в 1997 году

Москва, 16 февраля. Самый постыдный эпизод с участием бывшего президента России Бориса Ельцина произошел в Стокгольме в 1997 году. Об этом рассказал бывший пресс-секретарь политика, документалист Сергей Ястржембский.

В интервью каналу «RTVI Развлечения» он сообщил, что ситуаций, из-за которых за президента было стыдно в человеческом плане, не случалось. Однако был момент, когда Ельцин серьезно приблизился к черте.

«Когда президент не был, скажем, в адекватной форме и допускал какие-то ляпы, отвечая на вопросы или комментируя — да, такие ситуации были. И самая тяжелая ситуация была на пресс-конференции в Стокгольме в декабре 1997 года», — отметил Ястржембский.

Речь идет о пресс-конференции в столице Швеции. Тогда Борис Ельцин по ошибке назвал Японию и Германию ядерными государствами, перепутал цифры, сказал, что Москва и Стокгольм якобы воевали в XX веке, а также пообещал не нападать на королевство, после чего запутался в проводах от микрофона и чуть не упал. Поддерживать лидера за руку пришлось самому Ястржембскому.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее рассказал, что ему «приходилось» пить с Борисом Ельциным и бывшим лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.