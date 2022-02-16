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Пресс-секретарь Ельцина вспомнил самый постыдный случай с участием президента в 1997 году

Политика
Пресс-секретарь Ельцина вспомнил самый постыдный случай с участием президента в 1997 году
haval-global.com  /  Alexandr Yakovlev

Москва, 16 февраля. Самый постыдный эпизод с участием бывшего президента России Бориса Ельцина произошел в Стокгольме в 1997 году. Об этом рассказал бывший пресс-секретарь политика, документалист Сергей Ястржембский.

В интервью каналу «RTVI Развлечения» он сообщил, что ситуаций, из-за которых за президента было стыдно в человеческом плане, не случалось. Однако был момент, когда Ельцин серьезно приблизился к черте.

«Когда президент не был, скажем, в адекватной форме и допускал какие-то ляпы, отвечая на вопросы или комментируя — да, такие ситуации были. И самая тяжелая ситуация была на пресс-конференции в Стокгольме в декабре 1997 года», — отметил Ястржембский.

Речь идет о пресс-конференции в столице Швеции. Тогда Борис Ельцин по ошибке назвал Японию и Германию ядерными государствами, перепутал цифры, сказал, что Москва и Стокгольм якобы воевали в XX веке, а также пообещал не нападать на королевство, после чего запутался в проводах от микрофона и чуть не упал. Поддерживать лидера за руку пришлось самому Ястржембскому.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее рассказал, что ему «приходилось» пить с Борисом Ельциным и бывшим лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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Все новости / Политика / Пресс-секретарь Ельцина вспомнил самый постыдный случай с участием президента в 1997 году
ссср швеция ельцин стокгольм
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