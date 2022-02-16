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Курский водитель довез домой потерявшегося девятилетнего мальчика

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 20:33
Общество
Курский водитель довез домой потерявшегося девятилетнего мальчика
pixabay.com

Курск, 16 февраля. Водитель пригородной маршрутки Андрей Асеев получил благодарность от имени начальника УМВД России по Курской области Виктора Косарева за помощь заблудившемуся ребенку.

Мужчина увидел на обочине мальчика и привез его домой. Известно, что девятилетний школьник ушел из дома в неизвестном направлении. Родителям не удавалось связаться с сыном. К поиску ребенка подключились около 200 волонтеров и сотрудников органов правопорядка. Мальчика вернул домой неизвестный мужчина. Выяснилось, что это водитель маршрутки.

Счастливый случай спасения детей произошел и в Кировске. Там мужчина не дал погибнуть двум ребятам, которые провалились под лед. Публикация о героическом поступке гражданина появилась в сообществе «Работа Киров». Россиянин не растерялся и быстро сориентировался, когда увидел уходящих под воду мальчика и девочку.

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