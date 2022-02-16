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Хуситы и ООН достигли соглашения о судьбе брошенного у берегов Йемена танкера Safer

Весь мир
Хуситы и ООН достигли соглашения о судьбе брошенного у берегов Йемена танкера Safer
Федеральное агентство новостей  /  Mohammed Mohammed / Xinhua / Global Look Press

Сана, 16 февраля. Представители ООН заявили о заключении важного соглашения с йеменскими хуситами, способного предотвратить экологическую катастрофу в Красном море. Оно касается судна FSO Safer, заброшенного у контролируемого повстанцами побережья с 2015 года.

На борту проржавевшего 45-летнего корабля находится порядка 140 тыс. тонн нефти, разлив которой способен нанести непоправимый вред региону. Различные эксперты на протяжении многих лет пытались привлечь внимание к проблеме, однако до сих пор это так и не приводило ни к каким результатам.

«Я рад сообщить о недавнем прогрессе в усилиях по решению проблемы танкера Safer, включая принципиальное согласие на координируемое ООН предложение переместить нефть на другое судно», — сказал Мартин Гриффитс, заместитель главы Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам.

О начале переговоров с движением «Ансар Аллах» представители ООН сообщили еще десять дней назад и сразу положительно оценили дипломатический процесс. Тем не менее о реальных результатах консультаций стало известно только сейчас. При этом чиновники пока не уточнили никаких подробностей о том, как именно будет проводиться обозначенная операция по перекачке топлива, и не назвали сроков ее выполнения.

Танкер FSO Safer, построенный еще в 1976 году, имеет длину 362 метра и ширину 70 метров. Он перешел во владение Национальной нефтяной компании Йемена более 30 лет назад и с тех пор стоит в 60 километрах от порта Ходейда, где использовался в качестве терминала для хранения черного золота.

Повстанцы-хуситы и ООН достигли соглашения о судьбе брошенного у берегов Йемена танкера Safer
Prt Scr youtube.com / حلم أخضر Holm Akhdar

После начала гражданской войны в 2014 году повстанцы-хуситы взяли морскую гавань и береговую линию под контроль, так что судно вошло в зону их ответственности. Однако из-за большого возраста танкера и отсутствия должного технического обслуживания его состояние стремительно ухудшается. Весной 2020 года там произошла утечка, и машинное отделение стало заполняться водой. Компания Safer смогла своими силами справиться с пробоиной, однако инцидент привлек внимание мировой общественности.

Как недавно сообщили сотрудники Greenpeace, утечка, которая неминуемо случится, если оставить корабль без внимания, может привести к экологической катастрофе. Если это произойдет, большая часть Йемена останется без питьевой воды, поскольку на побережье размещаются опреснительные установки. В то же время разлив нефти станет причиной закрытия портов, куда заходят суда с продуктами питания и топливом для местных электростанций. Так что дипломатическое достижение хуситов и ООН позволит избежать ухудшения гуманитарного кризиса, признанного самым тяжелым в истории.

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