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Правительство Афганистана заявило о намерении создать 110-тысячную армию

Весь мир
Правительство Афганистана заявило о намерении создать 110-тысячную армию
Федеральное агентство новостей  / 

Кабул, 16 февраля. Исполняющий обязанности министра обороны «Исламского эмирата Афганистан» Мохаммад Якуб Муджахид заявил, что численность армии Афганистана составит около 110 тысяч человек, однако в случае необходимости количество военнослужащих будет увеличено.

По его словам, с момента прихода к власти членов движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) в ряды вооруженных сил вступили уже 10 тысяч кандидатов и еще 80 тысяч записались в добровольцы. При этом, как сообщил представитель движения, около 90% действующих работников и служащих минобороны являются его бывшими сотрудниками, а с теми, кто выехал из страны за рубеж, связываются и договариваются об их возвращении. Муджахид отметил, что министерству удалось «восстановить 4000 вертолетов и самолетов», хотя эта цифра даже с учетом неработоспособных летательных аппаратов кажется фантастической.

Еще в конце прошлого года правительство талибов заявило о намерении сократить численность вооруженных сил, которую они сочли избыточной. Представители движения подчеркнули, что нынешняя регулярная армия была создана по модели иностранных интервентов, которая не подходит эмирату. Новые же ВС будут меньшими по размерам, но состоящими из «патриотичных и верных своему народу солдат». До прихода «Талибана» к власти в афганских вооруженных силах проходили службу около 180 тысяч человек, однако после захвата боевиками Кабула армия фактически была отстранена от дел.

Также Муджахид упомянул о недавнем пограничном конфликте с Пакистаном, заявив, что правительство Эмирата никому не позволяло возводить там заграждения, однако данный вопрос еще рассматривается властями. В прошлом месяце Исламабад сообщил, что восстановил уже 90% разделительного забора из колючей проволоки, ранее разрушенного талибами. Этот случай привел к росту напряженности в отношениях между двумя государствами, однако стороны заявили о намерении разрешить противоречия дипломатическим путем. Основной проблемой является то, что талибы, как и прежние власти страны, не признают нынешнюю общую границу с Пакистаном и называют попытки разметки рубежей по линии Дюранда нарушением территориальной целостности Афганистана.

Исламабад заявляет, что строительство забора призвано обеспечить безопасность самих граждан двух государств, живущих в районах с повышенным присутствием боевиков «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, «пакистанский талибан», запрещенная в РФ организация), которые в прошлом месяце активизировались в нескольких частях республики и начали атаковать правительственные силы. Афганские же талибы заверяют, что не предоставляют свою территорию данной террористической группировке.

Тем не менее, информация об атаках на Пакистан из приграничных районов Эмирата в последнее время всплывает в социальных сетях все чаще. Пользователи Twitter сообщили о снайперском обстреле с афганской стороны границы, из-за которого войска Исламабада понесли потери убитыми и ранеными.

Также появились сведения об отражении пакистанской армией «крупной и скоординированной атаки ТТП» из провинции Кунар на востоке Исламского эмирата. Согласно публикациям, в ответ по позициям террористов на территории Афганистана были нанесены артиллерийские удары.

При этом Муджахид опроверг ранее появившиеся заявления о том, что часть военной техники и вооружения, оставленная в стране американскими войсками, попала в руки пакистанских талибов и сейчас контрабандой вывозится на подконтрольные Исламабаду территории для использования против пакистанских войск. По его заверениям, движение жестко контролирует границы государства и не допустит утечки своего оружия за рубеж. Также он попытался снизить и влияние местного отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), заявив, что эта террористическая группировка не представляет угрозы для Афганистана, хотя ранее ее боевики совершили ряд резонансных терактов, повлекших за собой гибель множества гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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