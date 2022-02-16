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Очевидец раскрыл подробности ДТП на улице Новослободской в Москве

Происшествия

Инцидент произошел на пересечении улиц Новослободская и Полиха. Водитель Toyota Camry влетел на тротуар и протаранил витрину магазина по продаже светильников. При этом владелец легковушки зацепил два других автомобиля.

«С водителем произошел какой-то инцидент,  может быть, инсульт, инфаркт или эпилепсия», — рассказал сотрудник магазина Михаил.

В момент столкновения работники магазина находились в соседнем торговом зале, и, к счастью, не пострадали. Они моментально обратили внимание на происшествие.

«Раздался такой страшный грохот, мы немного подпрыгнули, решили, что люстра упала. Звон стекла, во все стороны брызги, потом уже стало ясно, что это автомобиль, а не люстра», — пояснил мужчина.

К счастью, обошлось без жертв. На место оперативно приехали бригады ДПС и скорой помощи. 

«Ситуация абсурдная, здесь широкая дорога, у нас никогда в жизни машины еще в витрины не въезжали, но все живы, даже водитель. Его увезли на машине скорой помощи, но там не было крови и переломов, скорее всего, у него приступ был», — отметил Михаил.

Сотрудники магазина уже приступили к ремонту витрины, чтобы закрыть торговый зал на ночь.

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