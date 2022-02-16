Киностудия Paramount Pictures снимет новую трилогию по «Трансформерам»

Москва, 16 февраля. Киностудия Paramount Pictures намерена запустить новую трилогию по вселенной «Трансформеров».

Первой частью предстоящей трилогии станет лента «Трасформеры: Восхождение Звероботов», выход которой запланирован на 9 июня 2023 года. Режиссером кинокартины станет Стивен Кейпл — младший. Рон Перлман, Энтони Рамос, Луна Лорен Велес, Питер Каллен, Доминик Фишбэк сыграли главные роли в новом блокбастере. Об этом Paramount+ сообщила на своей странице в Twitter.

Кинокомпания также объявила о планах на осень 2022 года. На этот срок запланирована премьера нового мультсериала по «Трансформерам» от Nickelodeon. Еще один релиз CG-мультфильма для кинотеатров состоится в 2024 году

Ранее стало известно, что умер польско-американский создатель игрушек Генри Оренштейн. Он придумал множество проектов, среди которых была серия «Трансформеры».