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Киностудия Paramount Pictures снимет новую трилогию по «Трансформерам»

Общество
Киностудия Paramount Pictures снимет новую трилогию по «Трансформерам»
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 16 февраля. Киностудия Paramount Pictures намерена запустить новую трилогию по вселенной «Трансформеров».

Первой частью предстоящей трилогии станет лента «Трасформеры: Восхождение Звероботов», выход которой запланирован на 9 июня 2023 года. Режиссером кинокартины станет Стивен Кейпл — младший. Рон Перлман, Энтони Рамос, Луна Лорен Велес, Питер Каллен, Доминик Фишбэк сыграли главные роли в новом блокбастере. Об этом Paramount+ сообщила на своей странице в Twitter.

Кинокомпания также объявила о планах на осень 2022 года. На этот срок запланирована премьера нового мультсериала по «Трансформерам» от Nickelodeon. Еще один релиз CG-мультфильма для кинотеатров состоится в 2024 году

Ранее стало известно, что умер польско-американский создатель игрушек Генри Оренштейн. Он придумал множество проектов, среди которых была серия «Трансформеры».

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кино трансформеры Paramount
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