Власти Израиля планируют заставить ультраортодоксальных евреев работать

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман выступил с новой инициативой о трудоустройстве мужчин из ультраортодоксальной общины (харедим). Согласно его плану, богобоязненные граждане должны внести корректировки в принятый ими ранее распорядок жизни и вдвое сократить количество часов, затрачиваемых на изучение религиозных текстов.

При этом освободившееся время им необходимо употребить на работу. Тогда, согласно предложению главы минфина, они смогут рассчитывать на государственные стипендии, которыми располагали ранее.

Under his plan, Lieberman—who has long said that ultra-Orthodox men should earn a living not based on handouts—said he would cut the hours men spend studying to 20, while still giving them the same stipend, saying, “This will allow them to go to work.” https://t.co/TCJvNrc3pN — Algemeiner (@Algemeiner) February 16, 2022

Труд в общине харедим

Сейчас более 50% мужчин общины, разделенной на несколько направлений, не имеют работы. Эти граждане традиционно тратят все свои силы на изучение Торы и других священных текстов, проводя не менее 40 часов в неделю в иудейских аналогах семинарии (хедер для дошкольников, евшив для подростков и колель для женатых мужчин). Обязанность по обеспечению семьи в данном случае ложится как раз на женщин, 75% из которых трудятся.

С момента создания Израиля харедим получили право беспрепятственно следовать своим обычаям. Мужчины были освобождены от службы в армии и обеспечивались за счет дотаций от государства.

Невские Новости / Мурашова Кристина

Однако тогда, более 70 лет назад, это решение было обусловлено ввиду малого числа утраортодоксов. В то же время большинство семей общины являются многодетными, так что сейчас численность харедим достигает уже примерно миллиона человек, что составляет около 20% населения Израиля возрастом от 20 лет. И динамика рождаемости сторонников этого религиозного движения теперь вызывает беспокойство властей.

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Затратная перспектива

Недавно Банк Израиля и государственные аналитики предупредили власти о долгосрочной нагрузке на бюджет, которая неминуемо возникнет, если харедим не будут интегрированы в рынок труда — особенно с учетом прогноза роста ультраортодоксального населения с 12,6% в прошлом году до 32% к 2065-му. В среднем семьи общины имеют по семь детей, что, безусловно, требует дополнительных трат. Однако родители не всегда могут обеспечить маленьких израильтян должным образом.

CBS report: by 2065 ultra-Orthodox will comprise 32% of Israeli population. WATCH Ultra-Orthodox Women's Evolution - https://t.co/KqnXIjzDyI — Israel Democracy Institute (@IDIisrael) May 22, 2017

Граждане, исправно выплачивающие налоги в бюджет, как и видные представители светской власти, неоднократно выступали против практики поддержки неработающих ультраортодоксов. По этой причине вопросы пересмотра законодательства по данному вопросу поднимаются с некоторой периодичностью.

Ультраортодоксальная политика

Представители харедим имеют свои политические партии и участвуют в формировании государственного курса. На протяжении 12 лет они поддерживали правящую коалицию во главе с теперь уже премьер-министром Биньямином Нетаньяху и имели возможность препятствовать любым нововведениям, касающимся интересов общины.

Однако в 2021 году в Израиле появилось новое правительство, возглавляемое Нафтали Беннетом. И при всем своем разнообразии, включающем в себя даже участие арабских фракций, оно не имеет в составе членов ультраортодоксальных партий, перешедших в оппозицию.

Федеральное агентство новостей /

И на этом фоне убежденный секулярист Авигдор Либерман, возглавляющий министерство финансов, получил возможность действовать. Презентуя свою идею по сокращению времени изучения религиозных текстов сторонниками харедим, он отметил, что мужчины общины благодаря этому получат возможность зарабатывать на жизнь не подачками со стороны государства, а собственным трудом.

В то же время семьям, где оба родителя работают, он пообещал субсидии, способствующие еще большему улучшению их экономического положения.

Критика Либермана

Несмотря на это, инициатива Либермана не нашла поддержки среди ультраортодоксальных лидеров и законодателей. Например, возглавляющий одну из партий харедим Моше Гафни, назвал министра «большим дураком», а другие пожаловались на то, что глава минфина не заботится об их благополучии.

Тем не менее глава финансового ведомства не стал игнорировать эти выпады в свой адрес. В ответном заявлении он отметил, что хочет помочь ультраортодоксальным детям, в в отличие от руководства общины, «которое хочет держать их в нищете».

Liberman: Ultra-Orthodox to get stipends for fewer study hours, so men can get jobs https://t.co/QEgPcNuRb6 — Religion and State (@religion_state) February 16, 2022

Впрочем, в плане Либермана находят изъяны и израильские правозащитники. Они указали на тот факт, что в своих образовательных учреждениях мужчины-ортодоксы мало времени уделяют светским знаниям, то есть их знания английского языка, математики и естественных наук являются весьма ограниченными. И этот факт существенно ограничит возможности харедим на трудоустройство, что неблагоприятно скажется на размере их дохода.

Однако общественные организации в то же время не ставят крест на инициативе главы минфина Израиля, они лишь предлагают расширить ее, предоставив гражданам дополнительные возможности восполнить пробелы обучения. Это особенно важно на фоне технологического развития государства и востребованности в данной сфере квалифицированных кадров.

Работающие ортодоксы

Если учитывать взгляды религиозных лидеров ультраортодоксальных евреев, то и такая инициатива может не возыметь желаемого успеха, поскольку интерес к труду сейчас все равно проявляет лишь половина ультраортодоксов, которая и без принуждения со стороны государства занимается самостоятельным зарабатываем средств к существованию. Эти молодые люди чаще всего не входят в основное течение харедин и являются своеобразными «маргиналами» в общине, поскольку бросили религиозное обучение.

Среди этой части населения есть даже те, которые проходили службу в вооруженных силах, ведь специально ради соответствия их жизненному укладу в составе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был создан особый батальон «Нецах Йехуда». Он формируется только из членов общины харедин, там строго соблюдаются все обряды, не служат девушки, в столовых подается кошерная пища, а в распорядок дня солдат входит изучение Талмуда. При этом поступившие туда израильтяне получают право параллельно освоить гражданскую профессию, что по завершении службы дает им возможность найти себе достойное место на рынке труда.

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Как бы то ни было, план министра финансов Израиля является весьма рискованным шагом, настраивающим против нового правительства большую общину, год от года наращивающую свою численность. В то же время предложенная им стратегия действительно может гарантировать повышение уровня жизни этой прослойки общества, а также позволит сделать новый шаг в развитии государственной экономики за счет привлечения к труду сразу нескольких сотен тысяч человек.

Для реализации такого проекта Нафтали Беннету и его команде нужно иметь политическую волю, достаточную для преодоления всех препятствий со стороны оппозиции. Если же попытка не увенчается успехом, эта правящая коалиция понесет серьезный репутационный ущерб, угрожающий ее власти.