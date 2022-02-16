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В Совбезе озвучили ежегодные траты Пентагона на военные базы

Экономика
В Совбезе озвучили ежегодные траты Пентагона на военные базы
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 16 февраля. Пентагон ежегодно тратит несколько десятков миллиардов долларов на поддержание американских военных объектов за рубежом. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Российской газете».

На сегодняшний день в распоряжении Вооруженных сил США на территории 58 государств находится до 900 военных объектов. Наиболее важные из них — объекты военно-морских баз, авиабаз и аэродромов постоянного базирования авиации ВВС и ВМС, в том числе пункты дислокации сухопутных войск и морской пехоты.

«Расходы на их содержание составляют порядка 25 млрд долларов ежегодно», — отметил Попов.

Пентагон, по его словам, развернул и регулярно совершенствует систему передового базирования американских войск, которая выступает крупнейшей в мире по размаху, составу привлекаемых сил и средств, а также расходам на содержание.

Ассоциация оборонной промышленности США заявила о кризисе в американском военно-промышленном комплексе. Она оценила состояние ВПК на 69 баллов из 100 возможных.

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