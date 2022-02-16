«Донбасс на пороге второго рождения»: с признанием ЛДНР Украина может потерять 3,6 млн граждан

Обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР, поддержанное накануне Госдумой, вызвало огромный резонанс на Украине. В Киеве поняли, что игры вокруг реализации Минских соглашений подошли к концу и страна стоит на пороге окончательной потери территорий. Корреспондент ФАН передает из Киева.
Напомним, Госдума РФ 15 февраля большинством голосов поддержала обращение к президенту о признании Донецкой и Луганской народных республик, теперь свое слово должен сказать Владимир Путин. Несмотря на то, что сама возможность подобного шага Москвы все еще под вопросом, в Киеве эта новость вызвала бурную реакцию. Местные националисты в соцсетях, как ни странно, даже обрадовались возможному изменению статуса Донбасса. Они уверены, что после этого Минские соглашения можно будет не выполнять. Официальные же лица страны резко осудили такой шаг и наперебой бросились с жалобами в западные структуры во главе с ООН.
С одной стороны, такая реакция Украины вполне логична. Говоря о признании Донбасса, речь идет не только об окончательной потере страной территорий с огромным населением. По данным на начало 2021 года, в ДНР проживало 2,24 миллиона человек, а в ЛНР — 1,42. В общей сложности — более 3,6 миллиона человек (из них 860 тысяч уже имеют на руках паспорта РФ). На территории республик находится 118 угольных шахт из 146, которыми некогда обладала единая Украина. То есть с признанием Москвой независимости Донбасса Киев официально утратит почти все свои угольные запасы.
Кроме того, Украина потеряет не менее 20 предприятий металлургической, горнодобывающей и химической промышленности. Достаточно перечислить семь крупнейших заводов Донбасса, расположенных на неконтролируемых Киевом территориях. Это Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Макеевский коксохимический завод, ЯКХЗ, Комсомольское рудоуправление, Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод. В целом промышленность региона до начала вооруженного конфликта давала более 20% всего ВВП Украины.
В Офисе президента Украины отреагировали не менее оперативно.
«Сама постановка вопроса о признании Россией структур в ЛДНР — шаг к разрушению минских документов», — предупредил советник главы ОП Михаил Подоляк.
А ведь в последние недели в офисе на Банковой утверждали, что именно реализация Минских соглашений «способна разрушить Украину». Видимо, в команде лидера страны Владимира Зеленского видят угрозу в любых шагах, касающихся Донбасса.
На удивление сдержанно отреагировал на возможное признание ДНР и ЛНР Россией экс-президент Украины Петр Порошенко, который в 2015 году сам же и поставил подпись под минскими договоренностями. С 2019-го он твердил, что, мол, эти соглашения «не стоят даже бумаги, на которой написаны». А свое решение подписать документ он объяснял стремлением остановить наступление войск народной милиции ЛНР и ДНР и потерю страной еще больших территорий.
С точки зрения международного права это выглядело странно. Трудно представить ситуацию, в которой могут назвать ничтожным документ, подписанный четырьмя лидерами государств (включая РФ, Германию и Францию) и официально одобренный ООН. Теперь Порошенко заявил, что Киев вправе вообще выйти из «Минска-2», правда, не сразу — нужно найти альтернативу в рамках дипломатического урегулирования. По мнению экспертов, на слова пятого президента не стоит обращать особое внимание, ведь человек, отказывающийся от подписи под важнейшим документом, может быть крайне ненадежным.
В целом возможное признание ДНР и ЛНР вызвало в украинском политикуме вполне здравые мысли. Так, депутат Рады и олигарх Вадим Новинский публично выступил с прорывным предложением начать стратегические консультации с Федеральным собранием РФ по деэскалации в Донбассе.
«Вместо новых мирных инициатив и переговорных форматов мы сталкиваемся с апокалиптическими прогнозами в мировых СМИ, паникой среди дипломатов и накачиванием Украины оружием. Нас готовят и толкают к войне. В этих условиях считаю безответственным и преступным бездействовать. Нам нужен смелый шаг вперед, — сообщил Новинский. — Верховная рада должна немедленно начать стратегические консультации с Федеральным собранием России по решению проблемы Донбасса мирным путем в соответствии с Минскими соглашениями. В Раде нужно создать группу депутатов для проведения таких консультаций».
Новинский также призвал Банковую обратиться к Западу с предложением свернуть информационную кампанию вокруг Украины, вернуть дипломатов в Киев и продолжить диалог об общей системе безопасности в Европе. Призывы звучали вполне разумно, но на Банковой к ним, скорее всего, никто и не подумает прислушаться.
Политолог, глава аналитической группы «София» Андрей Ермолаев заявил по поводу возможного признания республик:
«Донбасс стоит на пороге своего второго рождения. […] Сейчас в ЛДНР происходит перезагрузка настроений, планов, а также подготовка к признанию независимости республик. Недаром Госдума обратилась с такой просьбой к президенту Владимиру Путину, — отметил Ермолаев. — Да, пока что юридического признания Россией этих республик не будет. Тем не менее это переломное событие. Уже никогда не будет того непризнанного Донбасса, который можно одним росчерком пера дипломатов куда-то вернуть, ввести в состав другого государства и т. д.»
По мнению Андрея Ермолаева, после этого украинцам нужно изменить свое отношение к диалогу с властями двух республик.
«Если говорить о будущем «минской формулы», то это должен быть какой-то новый процесс переговоров с Украиной. Иначе обе республики продолжат двигаться по пути интеграции с РФ, признание их независимости станет, по сути, неизбежным, — указал Ермолаев. — Недаром в украинском политикуме все чаще говорят о необходимости начала стратегического диалога с Россией. Это единственный способ найти выход из сложившегося тупика. Нам уже четыре месяца морочат голову угрозой ракетных ударов, введением военного положения и чуть ли не полномасштабной войны с Россией. А ведь именно с ней у нас существует огромное количество связей: экономических, культурных, гуманитарных и т. д. По сути, консультации с РФ можно начать хоть завтра, но есть большие сомнения, что наша власть в принципе способна решиться на подобное».
Киевский экономист Алексей Кущ после решения Госдумы спрогнозировал в соцсетях лишь очередное обострение ситуации.
«Госдума приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину, и постфактум на Украине звучат крайне странные оценки данного факта. От шапкозакидательских «нам это выгодно», «будет как формат ФРГ и ГДР» до «зачем это нужно РФ?» Если оценивать поверхностно, то этим шагом Россия фактически денонсирует Минские соглашения и развяжет руки Украине по их невыполнению. Но ведь Украина и так не выполняет политическую часть «Минска-2», надежд на изменение ситуации нет никаких», — отметил Кущ.
Аналитик напомнил, что некое невыполнение Россией «требований безопасности» Киев всегда использовал как оправдание невыполнения политической части «Минска-2».
«Поэтому ценность Минских соглашений для РФ в последние годы полностью обесценилась. Да, в Москве были надежды на новую власть, но они давно улетучились. Это подтверждают программные статьи Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Это Украине Минские соглашения важны для капитализации мирного процесса, санкционного давления на РФ и фиксации линии разграничения. Цель признания ЛДНР для Москвы — это выход в перспективе на «Минск-3», который будет еще хуже «Минска-2». Скорее всего, после признания республик от Киева потребуют отвести ВСУ от линии соприкосновения или вовсе за границы Луганской и Донецкой областей», — отметил Кущ.
По мнению политолога, возможный «Минск-3» будет оформлен в виде открытой конфедерации «двух Украин».
«Это тактика откусывания нашего суверенитета по частям, ослабление в стиле «съесть слона за тысячу подходов к туше». Информационная волна Запада по поводу вторжения России была изначально неверна. А вариант с признанием ДНР и ЛНР там вообще никто всерьез не рассматривал. Как ответит президент РФ Владимир Путин на обращение Госдумы? Скорее всего, до 20 февраля будут идти большие геополитические торги. РФ начала отвод войск от наших границ, а ответ на ответ Запада тщательно подготовлен главой МИД Сергеем Лавровым. Так что ближайшая неделя станет временем активного торга, исход которого пока непредсказуем», — заключил Кущ.