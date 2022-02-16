«Донбасс на пороге второго рождения»: с признанием ЛДНР Украина может потерять 3,6 млн граждан

Обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР, поддержанное накануне Госдумой, вызвало огромный резонанс на Украине. В Киеве поняли, что игры вокруг реализации Минских соглашений подошли к концу и страна стоит на пороге окончательной потери территорий. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Напомним, Госдума РФ 15 февраля большинством голосов поддержала обращение к президенту о признании Донецкой и Луганской народных республик, теперь свое слово должен сказать Владимир Путин. Несмотря на то, что сама возможность подобного шага Москвы все еще под вопросом, в Киеве эта новость вызвала бурную реакцию. Местные националисты в соцсетях, как ни странно, даже обрадовались возможному изменению статуса Донбасса. Они уверены, что после этого Минские соглашения можно будет не выполнять. Официальные же лица страны резко осудили такой шаг и наперебой бросились с жалобами в западные структуры во главе с ООН.

С одной стороны, такая реакция Украины вполне логична. Говоря о признании Донбасса, речь идет не только об окончательной потере страной территорий с огромным населением. По данным на начало 2021 года, в ДНР проживало 2,24 миллиона человек, а в ЛНР — 1,42. В общей сложности — более 3,6 миллиона человек (из них 860 тысяч уже имеют на руках паспорта РФ). На территории республик находится 118 угольных шахт из 146, которыми некогда обладала единая Украина. То есть с признанием Москвой независимости Донбасса Киев официально утратит почти все свои угольные запасы.

Кроме того, Украина потеряет не менее 20 предприятий металлургической, горнодобывающей и химической промышленности. Достаточно перечислить семь крупнейших заводов Донбасса, расположенных на неконтролируемых Киевом территориях. Это Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Макеевский коксохимический завод, ЯКХЗ, Комсомольское рудоуправление, Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод. В целом промышленность региона до начала вооруженного конфликта давала более 20% всего ВВП Украины.

mintek-dnr.ru / Министерство угля и энергетики ДНР

Близкая и окончательная потеря всех этих богатств воспринимается в Киеве с болью. Видимо, поэтому украинский парламент выпустил обращение по этому поводу… почти на три часа раньше, чем проголосовали депутаты Госдумы в Москве. В Раде «решительно осудили попытки легализовать независимость образований, созданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины». Руководство Рады направило жалобы во все международные институты: ООН, Еврокомиссию, Европарламент, ПАСЕ, в Парламентские ассамблеи ОБСЕ и НАТО и т. д.

В Офисе президента Украины отреагировали не менее оперативно.

«Сама постановка вопроса о признании Россией структур в ЛДНР — шаг к разрушению минских документов», — предупредил советник главы ОП Михаил Подоляк.

А ведь в последние недели в офисе на Банковой утверждали, что именно реализация Минских соглашений «способна разрушить Украину». Видимо, в команде лидера страны Владимира Зеленского видят угрозу в любых шагах, касающихся Донбасса.

На удивление сдержанно отреагировал на возможное признание ДНР и ЛНР Россией экс-президент Украины Петр Порошенко, который в 2015 году сам же и поставил подпись под минскими договоренностями. С 2019-го он твердил, что, мол, эти соглашения «не стоят даже бумаги, на которой написаны». А свое решение подписать документ он объяснял стремлением остановить наступление войск народной милиции ЛНР и ДНР и потерю страной еще больших территорий.

С точки зрения международного права это выглядело странно. Трудно представить ситуацию, в которой могут назвать ничтожным документ, подписанный четырьмя лидерами государств (включая РФ, Германию и Францию) и официально одобренный ООН. Теперь Порошенко заявил, что Киев вправе вообще выйти из «Минска-2», правда, не сразу — нужно найти альтернативу в рамках дипломатического урегулирования. По мнению экспертов, на слова пятого президента не стоит обращать особое внимание, ведь человек, отказывающийся от подписи под важнейшим документом, может быть крайне ненадежным.

twitter.com / Петро Порошенко

В целом возможное признание ДНР и ЛНР вызвало в украинском политикуме вполне здравые мысли. Так, депутат Рады и олигарх Вадим Новинский публично выступил с прорывным предложением начать стратегические консультации с Федеральным собранием РФ по деэскалации в Донбассе.

«Вместо новых мирных инициатив и переговорных форматов мы сталкиваемся с апокалиптическими прогнозами в мировых СМИ, паникой среди дипломатов и накачиванием Украины оружием. Нас готовят и толкают к войне. В этих условиях считаю безответственным и преступным бездействовать. Нам нужен смелый шаг вперед, — сообщил Новинский. — Верховная рада должна немедленно начать стратегические консультации с Федеральным собранием России по решению проблемы Донбасса мирным путем в соответствии с Минскими соглашениями. В Раде нужно создать группу депутатов для проведения таких консультаций».

Новинский также призвал Банковую обратиться к Западу с предложением свернуть информационную кампанию вокруг Украины, вернуть дипломатов в Киев и продолжить диалог об общей системе безопасности в Европе. Призывы звучали вполне разумно, но на Банковой к ним, скорее всего, никто и не подумает прислушаться.

Политолог, глава аналитической группы «София» Андрей Ермолаев заявил по поводу возможного признания республик:

«Донбасс стоит на пороге своего второго рождения. […] Сейчас в ЛДНР происходит перезагрузка настроений, планов, а также подготовка к признанию независимости республик. Недаром Госдума обратилась с такой просьбой к президенту Владимиру Путину, — отметил Ермолаев. — Да, пока что юридического признания Россией этих республик не будет. Тем не менее это переломное событие. Уже никогда не будет того непризнанного Донбасса, который можно одним росчерком пера дипломатов куда-то вернуть, ввести в состав другого государства и т. д.»

По мнению Андрея Ермолаева, после этого украинцам нужно изменить свое отношение к диалогу с властями двух республик.

«Если говорить о будущем «минской формулы», то это должен быть какой-то новый процесс переговоров с Украиной. Иначе обе республики продолжат двигаться по пути интеграции с РФ, признание их независимости станет, по сути, неизбежным, — указал Ермолаев. — Недаром в украинском политикуме все чаще говорят о необходимости начала стратегического диалога с Россией. Это единственный способ найти выход из сложившегося тупика. Нам уже четыре месяца морочат голову угрозой ракетных ударов, введением военного положения и чуть ли не полномасштабной войны с Россией. А ведь именно с ней у нас существует огромное количество связей: экономических, культурных, гуманитарных и т. д. По сути, консультации с РФ можно начать хоть завтра, но есть большие сомнения, что наша власть в принципе способна решиться на подобное».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Киевский экономист Алексей Кущ после решения Госдумы спрогнозировал в соцсетях лишь очередное обострение ситуации.

«Госдума приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину, и постфактум на Украине звучат крайне странные оценки данного факта. От шапкозакидательских «нам это выгодно», «будет как формат ФРГ и ГДР» до «зачем это нужно РФ?» Если оценивать поверхностно, то этим шагом Россия фактически денонсирует Минские соглашения и развяжет руки Украине по их невыполнению. Но ведь Украина и так не выполняет политическую часть «Минска-2», надежд на изменение ситуации нет никаких», — отметил Кущ.

Аналитик напомнил, что некое невыполнение Россией «требований безопасности» Киев всегда использовал как оправдание невыполнения политической части «Минска-2».

«Поэтому ценность Минских соглашений для РФ в последние годы полностью обесценилась. Да, в Москве были надежды на новую власть, но они давно улетучились. Это подтверждают программные статьи Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Это Украине Минские соглашения важны для капитализации мирного процесса, санкционного давления на РФ и фиксации линии разграничения. Цель признания ЛДНР для Москвы — это выход в перспективе на «Минск-3», который будет еще хуже «Минска-2». Скорее всего, после признания республик от Киева потребуют отвести ВСУ от линии соприкосновения или вовсе за границы Луганской и Донецкой областей», — отметил Кущ.

По мнению политолога, возможный «Минск-3» будет оформлен в виде открытой конфедерации «двух Украин».