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Заслуженный юрист РФ Соловьев привел примеры обмана граждан мошенниками
Общество
Заслуженный юрист РФ Соловьев привел примеры обмана граждан мошенниками
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук Иван Соловьев в разговоре с ФАН привел примеры, на какие уловки идут мошенники, чтобы обмануть граждан.

Банк России сообщил, что в последнее время телефонные мошенники часто просят людей перевести деньги на «специальный» и «безопасный» счет в Центробанке. Якобы это может усыпить бдительность граждан. По мнению заслуженного юриста России, не стоит слепо верить звонящим.  

«С ростом числа телефонных и онлайн-мошенничеств растет и количество бдительных сограждан, кто не попался на уловки мошенников, проявил разумную осторожность, последовал совету перепроверять любую поступающую по телефону информацию, в результате — сохранил сбережения, нервы и здоровье», — говорит Соловьев.

Заслуженный юрист РФ Соловьев привел примеры обмана граждан мошенниками
Фото из личного архива Ивана Соловьева /

Собеседник ФАН также приводит примеры, как еще сторонники криминального бизнеса могут пытаться обмануть граждан. Так, преступники делали выборку людей пожилого возраста из соседних районов одного города, имеющих внучек молодого возраста с водительскими удостоверениями.

«Подрядили женщину с приятным голосом, очень похожим на голос внучки. Эта женщина сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором получил травму сотрудник ДПС. И сейчас ради освобождения ее от уголовной ответственности требуется сумма в размере 1 млн рублей в качестве компенсации», — приводит пример юрист.

Бдительные горожане юной «правонарушительницы» внимательнейшим образом выслушали звонившую, посочувствовали ей, а затем просто положили телефонную трубку. Правда, после этого перезвонили в два места: на мобильный своей внучке, а потом — в полицию.

Заслуженный юрист РФ Соловьев привел примеры обмана граждан мошенниками
Федеральное агентство новостей /

Существует множество схем и аргументов для обмана граждан. Один из которых многим знаком: «прямо сейчас неустановленные лица пытаются оформить кредит на ваше имя». А дальше — соответствующее требование оформить «зеркальный» кредит, чтобы закрыть предыдущий.

«Исходя из опыта наших сограждан, кто подвергся мошеннической атаке, но все же не стал ее жертвой, необходимо отметить их грамотные действия, основанные на тщательной перепроверке любых сведений, поступающих по телефону, разумной и неторопливой рассудительности и бдительности. Не дать себя обмануть — в наших руках», — заключил юрист Соловьев.

Ранее водитель такси в Петербурге помог пенсионеру не стать жертвой мошенников, тем самым сохранив ему 735 тысяч рублей. Бдительного таксиста насторожило поведение пенсионера, передававшего посылку.

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