Google анонсировал новую «операционку» для компьютеров возрастом до 13 лет

, 16 февраля. Компания Google пообещала выпустить новую операционную систему Chrome OS Flex, предназначенную для старых компьютеров на Windows или MacOS.

В Google заявили о возможности эффективной работы новой ОС на компьютерах возрастом до 13 лет. Пользователям нужно будет переустановить «операционку» на новую.

Создатели рассказали, что внешний вид OS Flex похож на Chrome OS, потому что программа написана на том же коде. Отмечается, что постоянный доступ к Google Assistant и синхронизация с Android-смартфонами может быть доступна не на всех ПК. Дату релиза Chrome OS Flex объявят позже.

Ранее компания Apple зарегистрировала в России три новых компьютера. Многие эксперты считают, что ближайшая презентация корпорации состоится уже 8 марта.