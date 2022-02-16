Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 22:06
22:00
Видео
Star Парад. Откуда в семье Елены Ханги взялся высокооплачиваемый игрок «Барселоны»?
21:54
Происшествия
Следователи закончили допрос Валерия Соловья по делу об экстремизме
21:49
Политика
Захарова предложила Байдену уволить предрекших эскалацию вокруг Украины аналитиков
21:44
Политика
«Донбасс на пороге второго рождения»: с признанием ЛДНР Украина может потерять 3,6 млн граждан
21:42
Весь мир
Российский ФБР изучил дело афроамериканца, который отсидел 40 лет по ложному обвинению
21:33
Общество
Гинцбург: вакцинация новым препаратом от COVID-19 будет проходить в два укола
21:22
Общество
Глава НИЦ Гинцбург: новая вакцина будет эффективной против нескольких мутаций COVID-19
21:08
Весь мир
Тунис получит от Всемирного банка кредит в размере 400 млн долларов
21:05
Весь мир
Компания из ОАЭ открыла в Египте крупнейшее за 20 лет месторождение нефти
21:03
Общество
Специфический регион: эксперт объяснила, что сейчас негативно влияет на развитие Крыма
Все новости

«Врачи без границ» временно приостановили работу в Южном Судане

Весь мир
«Врачи без границ» временно приостановили работу в Южном Судане
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Джуба, 16 февраля. Международная организация «Врачи без границ» (MSF) объявила о временной приостановке деятельности в Южном Судане в знак протеста против убийства своего сотрудника.

Гибель медбрата Дэвида Денга Алеу, работавшего в больнице MSF в Агоке, произошла в результате терактов в спорном районе Абьей на границе с Суданом. Региональный директор организации «Врачи без границ» Гуранга Манна назвал ситуацию трагической.

«Мы глубоко опечалены смертью нашего коллеги и выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Дэвида, — сообщил он в интервью для прессы. — Самым решительным образом осуждаем нападение на наш гуманитарный персонал. Последние события привели к гибели многих людей в этом районе. Мы требуем уважения и гарантии безопасности медицинских бригад, чтобы они могли продолжать операции по спасению жизней».

 

 

Гуранга Манна также объявил о временной приостановке работы организации в Абьее. Пограничный конфликт, вспыхнувший на прошлой неделе на территории спорного региона, привел к гибели четырех людей. Группа вооруженных лиц напала на район Ром-Амир. Межплеменные столкновения заставили вмешаться миротворческие силы Организации Объединенных Наций, которым удалось прекратить конфликт и закончить спор о границах между населенными пунктами.

Ранее вице-президент Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло договорился на встрече с советником президента Южного Судана по вопросам безопасности Тутом Калваком провести межплеменную конференцию по Абьею. Ожидается, что мероприятие пройдет с участием представителей различных этноконфессиональных групп, проживающих на территории Абьея в районах так называемых «стыков».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / «Врачи без границ» временно приостановили работу в Южном Судане
южный судан
Комментировать