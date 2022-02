«Врачи без границ» временно приостановили работу в Южном Судане

Джуба, 16 февраля. Международная организация «Врачи без границ» (MSF) объявила о временной приостановке деятельности в Южном Судане в знак протеста против убийства своего сотрудника.

Гибель медбрата Дэвида Денга Алеу, работавшего в больнице MSF в Агоке, произошла в результате терактов в спорном районе Абьей на границе с Суданом. Региональный директор организации «Врачи без границ» Гуранга Манна назвал ситуацию трагической.

⚫ Com grande tristeza, MSF confirma a morte de David Deng Aleu, enfermeiro sul-sudanês que trabalhava no nosso hospital em Agok, no #SudãoDoSul. David foi morto dentro de sua casa na última quinta-feira, quando um conflito entre comunidades eclodiu na cidade.