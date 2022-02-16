«Врачи без границ» временно приостановили работу в Южном Судане

Джуба, 16 февраля. Международная организация «Врачи без границ» (MSF) объявила о временной приостановке деятельности в Южном Судане в знак протеста против убийства своего сотрудника.

Гибель медбрата Дэвида Денга Алеу, работавшего в больнице MSF в Агоке, произошла в результате терактов в спорном районе Абьей на границе с Суданом. Региональный директор организации «Врачи без границ» Гуранга Манна назвал ситуацию трагической.

«Мы глубоко опечалены смертью нашего коллеги и выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Дэвида, — сообщил он в интервью для прессы. — Самым решительным образом осуждаем нападение на наш гуманитарный персонал. Последние события привели к гибели многих людей в этом районе. Мы требуем уважения и гарантии безопасности медицинских бригад, чтобы они могли продолжать операции по спасению жизней».

⚫ Com grande tristeza, MSF confirma a morte de David Deng Aleu, enfermeiro sul-sudanês que trabalhava no nosso hospital em Agok, no #SudãoDoSul. David foi morto dentro de sua casa na última quinta-feira, quando um conflito entre comunidades eclodiu na cidade. — MédicosSemFronteiras (@MSF_brasil) February 14, 2022

Гуранга Манна также объявил о временной приостановке работы организации в Абьее. Пограничный конфликт, вспыхнувший на прошлой неделе на территории спорного региона, привел к гибели четырех людей. Группа вооруженных лиц напала на район Ром-Амир. Межплеменные столкновения заставили вмешаться миротворческие силы Организации Объединенных Наций, которым удалось прекратить конфликт и закончить спор о границах между населенными пунктами.

Ранее вице-президент Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло договорился на встрече с советником президента Южного Судана по вопросам безопасности Тутом Калваком провести межплеменную конференцию по Абьею. Ожидается, что мероприятие пройдет с участием представителей различных этноконфессиональных групп, проживающих на территории Абьея в районах так называемых «стыков».