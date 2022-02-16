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Аналитики рассказали, как введение цифрового рубля снизит угрозу отключения России от SWIFT

Экономика
Аналитики рассказали, как введение цифрового рубля снизит угрозу отключения России от SWIFT
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Эксперты, принявшие участие в эфире Медиагруппы «Патриот», объяснили, почему России необходимо осваивать новые платежные механизмы, такие как цифровой рубль и криптовалюты. По словам ведущего аналитика компании 8848 Invest Виктора Першикова, цифровые валюты центральных банков кардинально отличаются от криптовалют.

«В криптовалютах отсутствует единый центр эмиссии, а в цифровом рубле есть единый центр эмиссии, это российский ЦБ», — рассказал Виктор Першиков.

Эксперт приветствует инициативу по введению в оборот цифрового рубля в РФ, поскольку новый платежный механизм позволит оптимизировать множество производственных процессов.

«Для экономики государства могут быть определенные плюсы от введения цифрового рубля. Цифровой рубль решит довольно большое количество вопросов, связанных, например, с трансграничными платежами, которые довольно дороги в последнее время, в том числе между странами-партнерами. Он упростит затраты на финансовую отчетность, на бухгалтерию. В конце концов, при его помощи мы сможем хотя бы немножко приблизиться к выводу экономики из серой зоны, потому что инструменты, которые будут интегрированы в систему цифрового рубля, позволят отслеживать транзакции, контролировать или запрещать их», — пояснил Виктор Першиков.

Кроме этого, оборот цифрового рубля позволит сократить владельцам цифрового счета проценты за услуги денежного перевода и увеличит их скорость.

«В цифровом рубле довольно много преимуществ: это и скорость обработки транзакций, и прозрачность, и, конечно, снижение издержек. Это те три кита, на которых сейчас строится концепция цифровых валют не только в России, но и во всем мире», — отметил Виктор Першиков.

Важным аспектом цифровых валют эксперт считает их большую защищенность от хакерских атак.

«Цифровой рубль заимствовал от криптовалют методы шифрования, которые обеспечивают на порядок большую защищенность средств, чем в случае с кредитными картами. Это тот аспект, который повышает надежность системы цифрового рубля», — заявил Виктор Першиков.

Введение цифрового рубля эксперт считает актуальным на фоне угроз отключить РФ от системы межгосударственных платежей SWIFT из-за конфликта вокруг Украины.

«Если у нас будет цифровой рубль, у нас будет возможность вести взаиморасчеты с нашими зарубежными партнерами. Один их элементов цифровых валют — это возможность взаимодействия данной технологии с другими цифровыми валютами. Со временем вопросы SWIFT и любых других платежных систем сами по себе отпадут. Я полагаю, ближайшие 5-10 лет в этом отношении будут очень продуктивны», — отметил Виктор Першиков.

Эксперты рассказали, как введение цифрового рубля снизит угрозу отключения РФ от SWIFT
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Определенные возможности для взаиморасчетов между контрагентами, по мнению организатора конференций по блокчейну и мета Максима Ярославцева, имеют криптовалюты или токены.

«Мы с вами спокойно можем заложить в NFT (non-fungible token — невзаимозаменяемый токен, который представляет собой уникальный и неделимый цифровой актив. — Прим. ФАН) некий договор, например купли-продажи квартиры, а в рамках данного токена совершить сделку без посредников, без необходимости ездить в банк и закладывать в ячейку деньги. Нам не нужно будет подписывать кучу договоров, бегать к нотариусам. Возможность совершить сделку, получить или принять средства в рамках цифрового мира — это как раз один из факторов, который снижает издержки при совершении сделок», — пояснил Максим Ярославцев.

По мнению эксперта, Правительству РФ необходимо создавать условия для развития индустрии блокчейна и метавселенных, поскольку со временем они могут стать полноценными элементами хозяйственной деятельности.

«Сейчас в первую очередь необходимо добиться того, чтобы наши высококвалифицированные IT-специалисты не уезжали в другие страны, тогда мы сможем развивать кластеры и площадки для майнинга криптовалют. Во-вторых, когда будет писаться законопроект о криптовалютах и мета, нужно, чтобы в нем приняли участие представители разных профессиональных сообществ. Тогда документ получится более цельный и правильный. Что касается налога на майнинг криптовалют, я считаю, пока это у нас только зарождается, можно ввести прогрессивный налог, начав с небольшого, затем постепенно повышать его», — заявил Максим Ярославцев.

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криптовалюта медиагруппа патриот цифровой рубль
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