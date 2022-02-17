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«Ничего сложного нет»: гинеколог объяснила, как модель Кэмпбелл родила в 50 лет
Шоу-бизнес
«Ничего сложного нет»: гинеколог объяснила, как модель Кэмпбелл родила в 50 лет
instagram.com  /  @naomi

Врач, гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в разговоре с ФАН рассказала, каким безопасным для здоровья способом известная фотомодель 51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в мае прошлого года. Напомним, поклонники подозревают, что дочка талантливой манекенщицы родилась от суррогатной матери.

«Варианта для суррогатного материнства два — или витрифицированные ооциты, или донорская яйцеклетка, которую вынашивает суррогатная мать. При первом варианте реальный и самый лучший возраст забора клеток — до 35 лет. Замораживать можно до 40-45 лет, но там уже нет гарантии, что из этих клеток что-то получится», — утверждает врач.

«Ничего сложного нет»: гинеколог объяснила, как модель Кэмпбелл родила в 50 лет
instagram.com / @naomi

Милютина уверена, что в 51 год женщина может забеременеть, если воспользуется донорскими или собственными замороженными яйцеклетками. Оплодотворенные клетки пересаживаются суррогатной роженице, которая весь срок беременности вынашивает плод.

«С точки зрения гинекологии ничего сложного нет. Больше всего надо интересоваться вопросами работоспособности сердечно-сосудистой системы, повышенным давлением. Стареют прежде всего яйцеклетки. Они обычно находятся в криокамере под жидким азотом. Срок хранения у них не ограничен — порядка 18 лет. У нее, как я понимаю, был использован вариант суррогатного материнства», — поясняет собеседница.

Ранее ФАН писал, что знаменитый певец Дмитрий Маликов показал поклонникам повзрослевшего сына Марка, который появился на свет благодаря суррогатной матери.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Ничего сложного нет»: гинеколог объяснила, как модель Кэмпбелл родила в 50 лет
беременность кэмпбелл
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