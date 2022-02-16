Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 20:37
20:37
Армия
WP: серия маневров ВС РФ показала военное превосходство России над странами Запада
20:36
Экономика
Аналитики рассказали, как введение цифрового рубля снизит угрозу отключения России от SWIFT
20:36
Политика
Экс-нардеп Куликов раскрыл, когда США окончательно забудут про Украину
20:34
Происшествия
Правоохранители задержали первого замглавы администрации Зеленоградска Андронова
20:34
Политика
Столтенберг напомнил о возможности политического урегулирования ситуации вокруг Украины
20:32
Экономика
Минэкономразвития зафиксировало замедление инфляции в России
20:31
Происшествия
Водитель фуры погиб при столкновении с березой на трассе Санкт-Петербург — Киев
20:30
Политика
Президент Украины Зеленский расширил санкции против «Шарий.Нет» и «Страна.UA»
20:29
Политика
Захарова предложила Зеленскому заменить дни единения на дни всепрощения
20:28
Спорт
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц пообещал первым оформить Fan ID
Все новости

Экс-избранница Стефановича рассказала, кому достанется наследство режиссера

Общество
Экс-избранница Стефановича рассказала, кому достанется наследство режиссера
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 16 февраля. Бывшая избранница режиссера Александра Стефановича Элина Зайцева уверена, что все свое наследство артист завещал матери и другим ближайшим родственникам. Она назвала неправдой сообщения, что у сценариста были натянутые отношения с родными.

Юрист указала, что в связи с отсутствием завещания в России все наследство артиста достанется родственникам первой очереди. Речь идет о матери кинематографиста Ядвиге Гиляровне.

Зайцева не исключила что Стефанович мог написать завещание за рубежом. Однако эта информация не дошла до российского нотариуса, отметила женщина.

«Ядвига Гиляровна, будучи мудрой женщиной, разделила доставшееся ей наследство сына между родственниками. Александр любил родных, ценил их и помогал им. Я была на ток-шоу и слышала мнение, что Стефанович не общался со своими родственниками. Неправда, Александр с ними дружил», — подчеркнула Зайцева в разговоре с изданием «Собеседник».

Она также усомнилась, что у артиста был внебрачный ребенок. По ее словам, если бы у Стефановича был наследник, она бы точно знала об этом.

Александр Стефанович ушел из жизни 13 июля 2021 года. Ему было 76 лет. Незадолго до смерти он лежал в больнице с коронавирусом.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Экс-избранница Стефановича рассказала, кому достанется наследство режиссера
наследство стефанович зайцева
Комментировать