Экс-избранница Стефановича рассказала, кому достанется наследство режиссера

Москва, 16 февраля. Бывшая избранница режиссера Александра Стефановича Элина Зайцева уверена, что все свое наследство артист завещал матери и другим ближайшим родственникам. Она назвала неправдой сообщения, что у сценариста были натянутые отношения с родными.

Юрист указала, что в связи с отсутствием завещания в России все наследство артиста достанется родственникам первой очереди. Речь идет о матери кинематографиста Ядвиге Гиляровне.

Зайцева не исключила что Стефанович мог написать завещание за рубежом. Однако эта информация не дошла до российского нотариуса, отметила женщина.

«Ядвига Гиляровна, будучи мудрой женщиной, разделила доставшееся ей наследство сына между родственниками. Александр любил родных, ценил их и помогал им. Я была на ток-шоу и слышала мнение, что Стефанович не общался со своими родственниками. Неправда, Александр с ними дружил», — подчеркнула Зайцева в разговоре с изданием «Собеседник».

Она также усомнилась, что у артиста был внебрачный ребенок. По ее словам, если бы у Стефановича был наследник, она бы точно знала об этом.

Александр Стефанович ушел из жизни 13 июля 2021 года. Ему было 76 лет. Незадолго до смерти он лежал в больнице с коронавирусом.