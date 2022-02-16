Украинский фристайлист Абраменко дал интервью на русском языке на ОИ-2022

Пекин, 16 февраля. Украинский фристайлист Александр Абраменко, завоевавший серебро на ОИ-2022, ответил на вопросы журналистов на русском языке.

Александр Абраменко, который принес сборной Украины первую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине, пообщался с журналистами на русском языке после завершения соревнований по лыжной акробатике. Во время пресс-конференции фристайлист поблагодарил соотечественников за поддержку, сообщает «Чемпионат».

«Очень рад, что мне удалось не разочаровать всех украинских болельщиков, всех, кто переживал за выступление сборной Украины на Олимпийских играх. Я каждый день следил за результатами украинских спортсменов на соревнованиях и огорчался, когда видел, что не удается заработать медаль», — отметил фристайлист.

После завершения соревнований по лыжной акробатике на ОИ в Пекине Абраменко обнялся с Максимом Буровым. Россиянин стал бронзовым призером Олимпиады в этой дисциплине.