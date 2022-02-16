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Аналитик Першиков: цифровой рубль поможет экономике России в случае введения санкций

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 20:11
Экономика
Аналитик Першиков: цифровой рубль поможет экономике России в случае введения санкций
cbr.ru  /  Банк России

Санкт-Петербург, 16 февраля. Россия обладает «запасными аэродромами» на случай отключения от международной платежной системы SWIFT. Об этом рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» ведущий аналитик компании «8848 Invest» Виктор Першиков.

Однако пока речи об отключении РФ от SWIFT не идет, поскольку это навредит не только России. Такой расклад в принципе довольно сильно пошатнет мировую экономику. Никто не желает двузначной инфляции — ни Европа, ни США, — а это одно из последствий такой меры, отметил эксперт. Но так или иначе реализация подобного сценария вызовет панические настроения у участников рынка. Помочь в этой ситуации сможет цифровой рубль.

«Цифровой рубль нам точно поможет, потому что мы сможем его использовать в сделках и в торговых взаимодействиях с нашими партнерами», — подчеркнул Першиков.

По его мнению, такая форма нацвалюты вряд ли целиком заменит систему SWIFT, но все равно государство сумеет выполнить свои финансовые обязательства. Страна сможет платить по счетам, будет иметь возможность вести хозяйственную деятельность или проводить некие взаиморасчеты с зарубежными партнерами посредством цифровых монет.

Банк России протестирует оплату товаров и услуг цифровыми рублями осенью 2022 года, сообщила ранее первый зампредседателя финансового регулятора Ольга Скоробогатова. Регулятор отметил, что изначально к платформе подключили кредитные организации, затем Федеральное казначейство.

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swift санкции против россии цифровой рубль мг "патриот" Виктор Першиков
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