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Star Парад. Откуда в семье Елены Ханги взялся высокооплачиваемый игрок «Барселоны»?

Видео

Гостьей нового выпуска передачи Star Парад с Даной Борисовой стала ведущая популярных телешоу «Про это» и «Принцип домино» Елена Ханга. Сейчас российская журналистка сменила телевидение на YouTube, где ведет собственное шоу.

Дана и Елена встретились в просторной квартире гостьи передачи. Хозяйка рассказала, что живет в бывшем доходном доме дореволюционной постройки, а ее апартаменты раньше были коммунальной квартирой. Для интервью была выбрана обширная домашняя библиотека с множеством книг, которые Ханга с супругом, по сложившейся семейной традиции, читают по вечерам.

Елена рассказала о своем увлечении теннисом, о том, как выступала за ЦСКА и как сажала на территории комплекса ели, среди разросшихся крон которых теперь тренируется ее дочь Лиза. Мама российской телеведущей была чемпионкой Узбекистана, именно она и привила Елене любовь к этому виду спорта.

В этом выпуске передачи Star Парад Елена Ханга также поведает о счастливом случае, который позволил ей найти своего племянника в числе действующих игроков барселонского баскетбольного клуба. Также телеведущая поделится секретом похудения и рецептом своего фирменного омлета с яблоками и майонезом.

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