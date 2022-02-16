Путин на коллегии МЧС заявил об укреплении социальных гарантий для сотрудников ведомства

Москва, 16 февраля. Государство будет укреплять социальные гарантии для сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций, заявил на коллегии МЧС президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что правительство всегда уделяло пристальное внимание работе министерства. МЧС за последние три десятилетия стало слаженной и хорошо оснащенной мобильной структурой на страже безопасности граждан.

«Со своей стороны государство будет и впредь укреплять социальные гарантии для тех, кто служит или работает в министерстве», — заявил президент.

Госдума в этот же день приняла в трех чтениях законопроект об индексации пенсий военным на 8,6%. Также в бюджет на ближайшие годы заложено повышение довольствия военнослужащим на 4%.

Природные пожары на территории России в 2021 году были зафиксированы на площади свыше 8,5 млн га. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян на итоговой коллегии ведомства.