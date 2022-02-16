Глава МИД Украины Кулеба потребовал провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов

Киев, 16 февраля. Украина потребовала провести совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, Киев требует прозрачности от Москвы, которая отказалась от участия в переговорах в рамках Венского документа.

«Теперь Украина требует совместного заседания Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для уточнения дальнейших шагов», — написал Кулеба в Twitter.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что Россия не станет принимать участия во встречах по Венскому документу в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Стоит отметить, что проведение соответствующих переговоров запросила киевская власть. Кулеба до этого сообщил, что созывает встречу с Россией и другими государствами-членами Венского документа.