Одесса, 16 февраля. Депутат Одесского горсовета Илья Фрейман от пророссийской партии Шария надругался над государственным символом Украины. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Украина 24/7.

Фрейман демонстративно собрал украинские флажки и отбросил их подальше. Это произошло во время сессии по вопросам территориальной обороны государства.

Депутат совершил надругательство над государственным символом Украины. Статья 338 Уголовного кодекса украинского государства подразумевает наказание за подобные действия.

Ранее два депутата парламента Словакии в ходе внеочередного заседания национального совета облили флаги Украины жидкостью и вырвали их из рук своих коллег, которые собирались провести выступление под украинским знаменем. Политики в ходе встречи планировали рассмотреть соглашения о военном сотрудничестве с США.