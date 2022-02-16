Рэпер Моргенштерн дал первое интервью после отъезда из России в Дубай

Дубай, 16 февраля. Ставший фигурантом нескольких уголовных дел в России рэпер Моргенштерн после переезда в Дубай дал новое интервью генеральному продюсеру «Нового Радио» Роману Емельянову.

Моргенштерн рассказал, что создал свое СМИ, потому что его поколению неинтересно читать типичные новости. Он также рассказал про свое увлечение криптовалютами. По его словам, в Дубае он решил изучить эту тему поглубже, общаясь с экспертами и читая разные книги. Рэпер называет свой переезд из России «долгосрочным неожиданным отпуском».

«Дубай — прекрасное место, здесь очень комфортно. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта», — заявил Моргенштерн.

Музыкант заявил, что после отъезда за границу он не остался один, друзья поддержали его. Рэпер также рассказал, что получил 2 млн долларов за свой последний альбом. Журналист Емельянов рассказал, что артист в этом году может получить престижную награду «Новое Радио AWARDS» за свой последний двойной альбом. Результаты премии озвучат 3 марта.

Ранее заместитель председателя московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров пригласил рэпера Алишера Моргенштерна вступить в партию. Музыкант дал ироничный ответ политику в Stories.