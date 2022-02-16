Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 20:36
20:36
Политика
Экс-нардеп Куликов раскрыл, когда США окончательно забудут про Украину
20:34
Происшествия
Правоохранители задержали первого замглавы администрации Зеленоградска Андронова
20:34
Политика
Столтенберг напомнил о возможности политического урегулирования ситуации вокруг Украины
20:32
Экономика
Минэкономразвития зафиксировало замедление инфляции в России
20:31
Происшествия
Водитель фуры погиб при столкновении с березой на трассе Санкт-Петербург — Киев
20:30
Политика
Президент Украины Зеленский расширил санкции против «Шарий.Нет» и «Страна.UA»
20:29
Политика
Захарова предложила Зеленскому заменить дни единения на дни всепрощения
20:28
Спорт
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц пообещал первым оформить Fan ID
20:28
Видео
Экоактивисты Германии завалили красный ковер министерства сельского хозяйства навозом
20:27
Общество
Сэндвич с лососем и яичница-болтунья на завтрак помогут продлить молодость
Все новости

Жители деревни на юге Мали поблагодарили национальную армию за освобождение от террористов

Весь мир
Жители деревни на юге Мали поблагодарили национальную армию за освобождение от террористов
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 16 февраля. Жители деревни Н'Голобабугу на юге Мали поблагодарили бойцов национальной армии (FAMa) за освобождение от террористов. Об этом сообщает Malijet Actualite.

По словам журналистов издания, населенный пункт имеет единственный подъездной путь, отделяющий его от ближайшего города Дугабугу. Ранее именно с его рынка в село доставляли зерно, масло, сахар, соль и другие продукты первой необходимости.

«Однако последние 90 дней жители находились под блокадой радикалов. Они были лишены чистой воды, значительно сократился провиант, люди страдали как настоящие мученики.

Помимо этого, население Н'Голобабугу подвергалось ежедневным преследованиям со стороны террористов. Женщинам приходилось отходить от дома максимум на 400 метров, а мужчинам, насколько позволял скудный арсенал, защищать окраины», — пишут сотрудники СМИ.

Гражданские сообщали, что практически каждый день приезжала небольшая группа боевиков, которая открывала беспорядочный огонь по домам и хозяйственным постройкам.

Жители деревни на юге Мали поблагодарили национальную армию за освобождение от террористов
wikipedia.org / Mouase21 / CC BY-SA 4.0

«Мы отвечали как могли, в нашем распоряжении было всего несколько самодельных винтовок. Недавно террористы совершили дерзкую атаку и убили нашего брата, его тело очень быстро начало гнить из-за палящего солнца.

Поэтому прибытие бойцов национальных сил обороны стало для нас всех большим облегчением. Их встречали как настоящих освободителей, потому что боевики сразу исчезли, и теперь мы наконец сможем вновь работать, покупать продовольствие и перестать голодать», — приводит издание слова жителя деревни Тифинга Кумаре.

Ряд африканских аналитиков считает, что усиление FAMa произошло после сближения Москвы и Бамако, а также смены политического вектора властей с западного на восточный.

Распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в республику группы российских специалистов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», вызвали панику среди западных элит. Европейские политики опасаются, что отечественные инструкторы окажутся эффективнее, чем солдаты военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Жители деревни на юге Мали поблагодарили национальную армию за освобождение от террористов
боевики африка армия деревня мали российские инструкторы
Комментировать