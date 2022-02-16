Жители деревни на юге Мали поблагодарили национальную армию за освобождение от террористов

Бамако, 16 февраля. Жители деревни Н'Голобабугу на юге Мали поблагодарили бойцов национальной армии (FAMa) за освобождение от террористов. Об этом сообщает Malijet Actualite.

По словам журналистов издания, населенный пункт имеет единственный подъездной путь, отделяющий его от ближайшего города Дугабугу. Ранее именно с его рынка в село доставляли зерно, масло, сахар, соль и другие продукты первой необходимости.

«Однако последние 90 дней жители находились под блокадой радикалов. Они были лишены чистой воды, значительно сократился провиант, люди страдали как настоящие мученики. Помимо этого, население Н'Голобабугу подвергалось ежедневным преследованиям со стороны террористов. Женщинам приходилось отходить от дома максимум на 400 метров, а мужчинам, насколько позволял скудный арсенал, защищать окраины», — пишут сотрудники СМИ.

Гражданские сообщали, что практически каждый день приезжала небольшая группа боевиков, которая открывала беспорядочный огонь по домам и хозяйственным постройкам.

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«Мы отвечали как могли, в нашем распоряжении было всего несколько самодельных винтовок. Недавно террористы совершили дерзкую атаку и убили нашего брата, его тело очень быстро начало гнить из-за палящего солнца. Поэтому прибытие бойцов национальных сил обороны стало для нас всех большим облегчением. Их встречали как настоящих освободителей, потому что боевики сразу исчезли, и теперь мы наконец сможем вновь работать, покупать продовольствие и перестать голодать», — приводит издание слова жителя деревни Тифинга Кумаре.

Ряд африканских аналитиков считает, что усиление FAMa произошло после сближения Москвы и Бамако, а также смены политического вектора властей с западного на восточный.

Распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в республику группы российских специалистов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», вызвали панику среди западных элит. Европейские политики опасаются, что отечественные инструкторы окажутся эффективнее, чем солдаты военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).